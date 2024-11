Eugenia Osborne recuerda el peor momento de su hermano Kike: "Le dieron máximo tres años de vida"

Eugenia Osborne, hija de Bertín Osborne, ha hecho acto de presencia en el estreno de Viana 2, un evento que ha tenido lugar en Madrid. Ha hablado de su hermano Kike, fruto del matrimonio que su padre mantuvo con la modelo Fabiola Martínez. La ex pareja ha ocupado la portada de una conocida revista para anunciar que van a hacer un cambio en su fundación, le van a poner el nombre de Kike, quien es el verdadero motor de este proyecto.

El joven nació de forma prematura y con una parálisis cerebral a causa de una infección de Listeria. Según ha contado Eugenia Osborne, los médicos no fueron optimistas. Afortunadamente estaban equivocados, aunque este duro momento ha dejado huella en toda la familia.

«Le dieron una esperanza de vida de máximo tres años o una cosa así. La verdad es que en eso bueno, los médicos también se equivocan y se agradece, menos mal. Es una suerte que hemos tenido y que seguimos teniendo, que esté con nosotros porque es un niño tan adorable, tan bueno y que nos da tanto ejemplo con el trabajo y con la actitud ante la vida. Tenemos mucha suerte. Somos muy afortunados», ha declarado al respecto.

Eugenia Osborne en el estreno de ‘Vaiana 2’. (Foto: Gtres)

Bertín y Fabiola han posado en su revista de cabecera junto a Kike, una persona que se ha convertido en el miembro más querido del clan. «Sí, lo he visto, lo que pasa es que no he leído la entrevista. No lo he visto del todo. La fundación llevará el nombre de mi hermano y se lo merece, va de eso la entrevista, ¿no? Él cumple la mayoría de edad el año que viene, el 31 de enero, no le queda nada», comenta Eugenia cuando le preguntan por esta portada.

La relación entre Eugenia y Kike es perfecta. Siempre que pueden pasan tiempo juntos, a pesar de que él vive con Fabiola Martínez. Es más, la modelo sigue formando parte del clan y su buena conexión con Bertín sigue intacta, por eso se ocupan los dos de la fundación que se dedica a ayudar a familias que están en una situación parecida a la suya.

¿Cómo se encuentra Bertín Osborne?

Eugenia Osborne ha hablado de su padre. Desde que se separó de Fabiola se instaló en Andalucía, en una finca donde lleva una vida tranquila. «Mi padre está bien, dentro de poco también es su cumpleaños, pero él no es muy de fiestas y no es de celebrar su cumpleaños. Pero bueno, comeremos con él», ha comentado la influencer.

Hay que tener en cuenta que acaba de fallecer Enrique Ortiz, padre de Bertín Osborne. Eugenia ha tocado este tema, pero desde un punto de vista positivo. Se considera afortunada por haber podido compartir tantas fiestas con su familiar y cree que todos deben quedarse con eso para no dejarse vencer por la tristeza.

Eugenia Osborne en el estreno de ‘Vaiana 2’. (Foto: Gtres)

«Son las primeras Navidades sin el abuelo, pero bueno, le hemos tenido muchos años y vivió contento. Tenía mucho sentido del humor. Yo lo pasaré en familia. Nos iremos a Jerez y Fin de Año con mi padre, ya está», declara cuando le preguntan por este tema.

La importante labor de Fabiola Martínez

Fabiola Martínez, en Madrid. (Foto: Gtres)

Fabiola Martínez es la presidenta de la Fundación Bertín Osborne, un organismo que dentro de poco llevará el nombre de su hijo. La modelo ha hecho una labor importante al frente de este proyecto. Nunca se ha hundido por las circunstancias que le han tocado vivir. Reconoce que ha habido momentos duros, pero ha logrado salir adelante gracias a la fortaleza que ha demostrado su hijo. Eso es precisamente lo que ha querido poner en valor Eugenia durante su última aparición pública.