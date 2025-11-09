Esto es lo que hace la hija de Anabel Pantoja cuando ve a Isabel Pantoja por televisión

Anabel Pantoja puede presumir de ser el único miembro de su familia que tiene buena relación con todos los integrantes del clan. Sin embargo, siente una debilidad especial por su tía Isabel, a quien considera una segunda madre. Han trabajado juntas, se conocen muy bien y siempre que pueden aprovechan para reunirse. No obstante, la influencer ahora está en Madrid, centrada en su participación en Bailando con las estrellas, así que su agenda está bastante apretada. Eso sí, ha conseguido que su hija Alma tenga muy presente a la emblemática tonadillera.

Anabel ha publicado unas tiernas imágenes de su pequeña bailando algunos de los temas más famosos de Isabel Pantoja, como El moreno o Así fue. La niña, al escuchar la mítica voz de la artista, no duda en dar saltitos, alzar las manos y mostrar su alegría. Sin duda, esta reacción demuestra que no es la primera vez que ve a la intérprete: la reconoce perfectamente y sabe quién es.

Siguiendo los datos que tenemos en LOOK, podemos decir que Isabel Pantoja lleva mucho tiempo sin saber nada de sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita. Y esto quiere decir que tampoco sabe nada de sus nietos. Según ella, les tiene presente e incluso les menciona en sus conciertos, pero no les llama, no les visita y aparentemente no se preocupa por ellos, al menos esa es la sensación que tiene todo el mundo.

Isabel Pantoja durante un concierto. (Foto: Gtres)

Tanto Chabelita como Kiko Rivera han confirmado en numerosas ocasiones que la tonadillera no se molesta en ponerse en contacto con sus nietos. De hecho, Isa Pi reconoció que le daba cierta nostalgia ver la bonita relación que existe entre su madre y la hija de Anabel. Le duele mucho que sus hijos, Alberto y Cairo, no estén en la misma situación, pero tampoco puede hacer nada par cambiarlo.

Este diario no reproducida las imágenes de la pequeña Alma por respeto a su privacidad, pero podemos confirmar que la niña se pone muy contenta cuando ve a su tía abuela. Por eso, nos preguntamos: ¿Qué harán los hijos de Kiko Rivera y Chabelita cuando escuchan la voz de Pantoja?

Los Pantoja, una familia rota

Isabel Pantoja siempre le ha dado mucha importancia a la familia. En su momento presumía de hacer todo lo posible para sacar adelante a sus hijos, pero con el paso del tiempo hemos descubierto que la realidad dista mucho de esta determinación. Kiko Rivera ha asegurado públicamente que su madre no ha estado presente en muchos momentos de su vida, incluso le ha acusado de ser una interesada y de estar motivada únicamente por intereses económicos.

Agustín e Isabel Pantoja por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, Chabelita ha reconocido que no se ha sentido cómoda dentro de Cantora, la famosa finca de Isabel Pantoja. En su momento, admitió que su tío Agustín y su abuela Ana le hacían de menos. De hecho, metió a su hermano Kiko dentro de este grupo y narró episodios causaron un gran escándalo. Por ejemplo, contó que, cuando era adolescente, el DJ la regó con una manguera al darse cuenta de que mantenía relaciones con su novio.

El objetivo de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja e Isa Pantoja en un evento. (Foto: Gtres)

Anabel Pantoja no ha tenido hermanos y ha considerado como tal a Kiko Rivera y a Chabelita. Por ese motivo, se ha esforzado para que se reconcilien, pero no lo ha conseguido y ha terminado dando su objetivo como imposible.

La influencer se encuentra entre la espada y la pared, así que ha llegado a una conclusión: no se posicionará en ninguno de los dos bandos. Ahora bien, cabe la posibilidad de que, sin darse cuenta, esté haciendo daño a su prima Isa, porque ¿cómo le sentará a la joven ver las imágenes de Alma dando saltos de alegría con Isabel Pantoja, teniendo en cuenta que la cantante no se habla con sus propios nietos?