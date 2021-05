Esther Doña presume de plan en muy buena compañía

Ha pasado algo más de un año desde que Esther Doña perdiera a su marido, Carlos Falcó, el 20 de marzo de 2020. El marqués de Griñón fallecía a los 83 años a causa del coronavirus dejando a la malagueña con una profunda pena.

A pesar de que la relación entre ambos fue siempre muy cuestionada por la diferencia de edad que existía entre ambos, la exmodelo siempre ha reconocido que el aristócrata ha sido el gran amor de su vida. No han sido fáciles para ella estos últimos meses, sobre todo por los cambios que ha tenido que experimentar, sin embargo, la vida sigue y, poco a poco, va recuperando la sonrisa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

En los últimos tiempos han crecido los rumores en torno a una posible persona que podría haber hecho que Esther recuperase la ilusión. Se trata de Juan Garcés, un ejecutivo de éxito, divorciado y con dos hijos que mayores de edad con quien hemos visto a la viuda de Carlos Falcó en más de una ocasión. De hecho, ella misma ha compartido imágenes junto a Garcés en sus redes sociales.

La última, hace apenas unas horas. Vestida con un favorecedor conjunto de blusón azul de estilo veraniego y pantalón blanco y esbozando una sonrisa, Doña disfruta de una copa de vino junto a su amigo especial en la Caja Mágica, donde se han trasladado para ver uno de los encuentros del Open de tenis que se disputa estos días en Madrid. Junto a la fotografía, la viuda del aristócrata ha escrito: “preparados para disfrutar con Nadal!!!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

No es esta la única imagen que Esther Doña ha compartido en las redes junto al empresario. Hace unos días, también publicó una fotografía en la que se veía a Garcés agarrándola por la cintura, lo que despertó todo tipo de rumores sobre la naturaleza de su relación: “ayer lo pase genial en la Presentación del nuevo híbrido #mclarenartura en Madrid! Y fue toda una experiencia conocerlo a través de la gran afición por los coches de alta gama de mi querido amigo Juan Garcés. Os gustan los coches?”, escribió la modelo precisando que estaba acompañada de un amigo, sin dar más detalles al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

Sin embargo, ella misma explicó a algunos medios que entre Juan y ella no hay nada más que una bonita amistad, que además viene de lejos. Aunque ha pasado por momentos muy difíciles este último año -no solo ha perdido a su marido, sino también a su padre-, Esther no está cerrada al amor, pero por ahora no ha llegado el momento. Lo único que parece claro es que de un tiempo a esta parte Juan se ha convertido en su mejor compañía, con permiso de su perrita.