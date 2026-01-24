Estela Grande da a luz y desvela las complicaciones del parto: "La cara y la cruz"

Estela Grande se encuentra atravesando el momento «más increíble y feliz de su vida» con la llegada al mundo de sus dos hijos mellizos, Luca y Liah. Los menores, fruto de la relación que mantiene con el futbolista del Getafe C.F. Juan Iglesias, nacieron en Madrid a través de cesárea programada y, durante el parto, hubo algunas complicaciones.

Aunque el susto ya ha pasado, Estela y Juan vivieron uno de los momentos más angustiosos cuando les informaron del ingreso de Luca en la UCI de neonatos tras su nacimiento: «Solo pude abrazar a Liah y no a mis dos bebés», ha contado apenada en sus redes sociales, donde atesora una comunidad con más de 448.000 seguidores. Tras unos largos días «indescriptibles, indeseados, agotadores y aterradores», la influencer y el deportista cumplieron su sueño y se reunieron con Luca, que «se hizo esperar tres días». Todo esto lo ha contado ella en una carta abierta a sus fans que ha colgado en su cuenta de Instagram y, a través de la cual se ha abierto en canal tras una situación que le ha enseñado «la cara y la cruz de la vida».

Primeras palabras de Estela Grande tras dar a luz

A lo largo de la misiva, Estela Grande ha dado detalles de cómo ha vivido los tres días con sus correspondientes noches más agónicos de su existencia. «Subiendo y bajando de esa planta que nos separaba», algo que la hacía sentir «tan cerca y tan lejos». Durante el periplo hospitalario, confiesa haber perdido la noción del tiempo e incluso admite que se olvidó del dolor; «no existía para mí». Puesto que su único deseo era pasar tiempo con los recién nacidos.

Estela y Juan en monitores. (Foto: Instagram)

Ahora, cuando todo ha vuelto a la normalidad y ya está con los menores, se encuentra viviendo una etapa «inmensamente feliz» por la que se sienten «afortunados». En la parte final del texto, también ha dedicado unas líneas a su pareja, que no se ha despegado de su lado durante todos estos días. «Sabía que serías el mejor, pero esto ha sido demasiado y si no es por ti… hubiese sido peor», ha señalado sintiéndose muy afortunada.

Estela y Juan con sus perros en El Coliseum, estadio del Getafe F.C. (Foto: Instagram)

Como no podía ser de otra manera, también ha mostrado su agradecimiento a todos los profesionales que la han atendido. «Gracias infinitas al hospital y a todo el personal sanitario que ha estado cuidándonos esta semana. A todas las enfermeras, tanto de planta como de la UCI de neonatos. Vuestro trabajo, dedicación, cariño y apoyo nos ha ayudado. Eternamente agradecida», ha confesado. Ahora, con sus dos hijos en brazos, ha concluido con una valiente frase que indica que inicia con ganas la maternidad: «Que comience la aventura».

Las reacciones de la red

Poco tiempo después de que Estela Grande compartiera su vivencia junto a unas imágenes que ilustran su estancia en el centro hospitalario, el post se ha llenado de mensajes alegres y de apoyo para ella y para Juan. «A disfrutar de los pollitos», ha escrito la periodista Carmen Santaella. «Enhorabuena», han escrito Anita Matamoros, el delantero Munir El Haddadi, la empresaria Marta Lozano o Paty Sánchez Flores, la hija de Quique Sánchez Flores, entre otros rostros conocidos. «Qué alegría», ha apuntado la modelo Malena Costa. «Sois increíbles», ha escrito la instagramer Roxana Zurdo.

