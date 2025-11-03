Malena Costa y Mario Suárez anuncian que esperan su tercer hijo: todo lo que se sabe

Malena Costa y Mario Suárez están de enhorabuena. La pareja ha anunciado en sus redes sociales que están esperando a su tercer hijo en común. «Baby M is coming…», escribían ambos junto a una fotografía en la que aparecen al lado de los otros dos pequeños de la casa (que están a punto de convertirse en hermanos mayores); Matilda, nacida en 2016, y Mario, nacido en 2017.

La noticia, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en generar todo tipo de mensajes de cariño por parte de sus seguidores. «Enhorabuena, familia bonita», «Felicidades», «Ay, qué emoción», «Qué altos están los niños, felicidades», «Fíjate que me lo imaginé hace unos meses», «Me alegro mucho por vosotros», «Qué sorpresa más bonita», «¡Yuju!», «Va a ser el bebé más consentido de todos», comentaban algunos de los internautas, los cuales tampoco quisieron dejar pasar la pose del perrito del clan, ya que causó un gran furor por su originalidad.

Por ahora, se desconoce la fecha prevista para el parto, ya que no se tiene información acerca del mes de gestación en el que se encuentra Malena. No obstante, el matrimonio ha dado pistas sobre el nombre que han pensado para el nuevo miembro de la familia, el cual empezará por la letra M. Aun así, todavía no han compartido nada acerca del género.

Malena Costa y Mario Suárez llevan juntos desde 2012 y se han consolidado como una de las parejas más estables del panorama nacional. En 2016 sellaron su amor dándose el «sí, quiero» en una romántica y secreta ceremonia en Mallorca. Más tarde, formaron una familia dando la bienvenida a sus dos hijos en común y, ahora, que están preparando la llegada de su tercer bebé, están a punto de convertirse en familia numerosa.

Malena Costa y Mario Suárez en el 80º aniversario de la revista ‘¡Hola!’ . (Foto: Gtres)

Aunque siempre han preferido vivir su historia de amor desde la más absoluta intimidad, en alguna que otra ocasión Malena sí que ha detallado la clave para que su romance continúe avanzando por el mejor de los caminos, más de una década después. Sin ir más lejos, durante la celebración del 80º aniversario de la revista ¡Hola!, la modelo explicó cómo logran mantener la chispa después de tantos años juntos. «Nada es perfecto, eso está claro. Pero es verdad que yo creo que tenemos mucha atracción, nos queremos mucho, hemos formado una familia… Es un conjunto de cosas. No digo que sea el amor perfecto, todo el mundo peleamos, pero es verdad que nos llevamos muy bien. Nos divertimos todos mucho. Hacemos por pasar tiempo juntos, solos, con la familia, con amigos… Yo creo que el secreto es saber combinar todo un poco. Que cada uno tenga su vida, pero que luego la vida en conjunto también apetezca […] Yo creo que al final, si hay amor y atracción, todo puede funcionar», confesaba.

Cabe destacar que este tercer embarazo llega en un momento muy bueno para la pareja. Y es que, además de continuar creciendo juntos, sus carreras profesionales también se encuentran en puntos muy exitosos. Mientras que Malena compagina su trabajo como influencer y modelo, Mario Suárez ha desarrollado su carrera fuera del terreno de juego como director deportivo y comentarista.