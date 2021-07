Hay cosas que no se olvidan nunca en la vida. Una de ellas es la primera vez que se coge en brazos a un hijo. Bien lo sabe Malena Costa, que a sus 31 años ya sabe lo que es hacerlo y por partida doble. La modelo ha formado una idílica familia junto a Mario Suárez que ha dado como fruto dos preciosos hijos.

Ahora que se cumplen cuatro años del nacimiento del primero, Malena ha abierto su corazón para expresar la profunda emoción que sintió nada más parir. Era su primogénito y acababa de cogerlo en brazos por vez primera. Un torrente de emociones que la hizo romper a llorar. Este momento tan íntimo ha sido compartido por ella misma a través de un vídeo en Instagram. Aviso, es muy difícil no emocionarse al verlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malena Costa Sjögren (@malenacosta7)

«Hoy hace cuatro años de este momento único e inolvidable, un día lleno de emociones, Mariete decidió nacer un mes antes, su papi justo acababa de llegar a China para empezar su primera temporada en Guizhou Hengfeng. Y yo con los sentimientos a flor de piel… Mi madre pudo acompañarme en el parto❤️ y aunque @mariosuarez4 estaba en China lo sentimos muy con nosotros», comienza diciendo.

Malena Costa confiesa lo que sintió en ese momento y no esconde que ha visualizado este momento en multitud de ocasiones: «Creo que he visto este vídeo como 30 veces y cada vez que lo veo no puedo contener lágrimas y sin duda es lo mejor que me ha pasado en la vida junto a Matilda». Además, la mallorquina felicita a su pequeño de la manera más cariñosa: «Feliz 4 cumpleaños al terremoto de la casa, Mariete tiene la batería cargada al 200% todo el día, es un niño muy muy activo y a la vez es muy divertido, con un gran corazón y muy muy cariñoso. Te quiero muchísimo Marietin❤️», sentencia.

La última polémica de Malena Costa

Mucho menos agradable y emotiva ha sido la última polémica que ha tenido que afrontar la ex de Carles Puyol. A raíz de una foto suya de estas vacaciones, en la que aparece dándole un beso a Mario Suárez, Malena Costa ha recibido comentarios que criticaban su supuesta delgadez extrema. Algunos usuarios han sido muy ácidos en sus críticas: ”¿De verdad esa excesiva delgadez es bonita?”, “Creo que esas fotos potencian la anorexia”, “Qué esqueleto, ¿no?” o ”¡Puro hueso no hay curvas ni ná! Exagerada delgadez”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malena Costa Sjögren (@malenacosta7)

Aunque en un principio optó por no responder a ninguno de los comentarios, sí que decidió valorar la controversia unos días después. Lo hizo publicando otra foto en bikini y con un contundente mensaje: «Muchas veces el silencio puede ser la mejor respuesta para no entrar en debates sin sentido e innecesarios’. Que tengáis un feliz día”.

En lo que a la actualidad de Malena Costa se refiere, también hay que apuntar que puede que la normalidad de la pareja se vea alterada. En las últimas horas, Mario Suárez ha anunciado que ha sido diagnosticado como positivo en COVID-19, por lo que es probable que en casa tengan que guardar cuarentena.