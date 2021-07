Enrique Ponce, protagonista colateral de la última noche de ópera

Enrique Ponce se coló sin quererlo en el Teatro Real. El mítico escenario madrileño sigue acogiendo lustrosos eventos, esta vez concluyendo la temporada de ópera. En esta ocasión, la Tosca ha congregado a numerosos rostros conocidos en la capital que aún no han abandonado Madrid para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Un guiño por parte de aquellos que apuestan por la cultura española, cuando más lo necesita, por los duros efectos que ha dejado la pandemia. Carmen Lomana, el duque de Alba, Anne Igartiburu o Paloma Segrelles han sido algunos de los VIPS que se han dejado ver por allí.

La tarde de ópera dejó algunos buenos momentos. Por ejemplo, fue de las primeras veces que se pudo ver a los personajes públicos acudir sin mascarilla a un gran evento, gracias al alivio de las restricciones. No obstante, hay quien todavía tiene prefiere no quitársela tras varios meses usándola de manera obligatoria.

Fiel a su oratoria, Carmen Lomana opinó sin pudor acerca de la inesperada noticia de la retirada de los ruedos de Enrique Ponce, expareja de su gran amiga Paloma Cuevas. Pese a que la socialité siempre se ha mostrado dura con el diestro, esta vez fue muy elegante en su respuesta: «Me parece muy bien, porque de vez en cuando tiene que descansar, y sobre todo cuando su vida ha dado un cambio tan grande». Además, confirmó que su amiga ya quería que se apartase del ruedo cuando estaban en matrimonio: «Sí, Paloma siempre ha querido, pero yo no quiero hablar de este tema». Lomana no quiere posicionarse demasiado pero siempre deja de manera voluntaria o involuntaria un matiz de su opinión. Preguntada por si Ana Soria ha podido tener algo que ver en esta drástica decisión, se mostró enigmática: «No lo sé, no soy adivina, pero puede ser», concluyó.

Otra mujer que conoce perfectamente a Enrique Ponce es Paloma Segrelles. El impacto de la noticia ha alcanzado cotas muy altas y la socialité ha hablado sobre el tema a su llegada al Teatro Real. Segrelles se muestra comprensiva con la determinación del de Chiva: «Yo creo que es un hombre muy maduro, ha demostrado que ha sido número uno durante muchos años y seguramente sea una decisión meditada. Lleva desde muchos años toreando». Donde no quiere meterse es acerca de si la novia de Ponce ha tenido peso en su decisión.

Más allá de Enrique Ponce

La tarde-noche de ópera también sirvió para ver el reencuentro en el duque de Alba, Carlos Fit-James Stuart y su hermano, Fernando Martínez de Irujo, marqués de San Vicente del barco. No posaron juntos. Quien tampoco perdió la ocasión de asistir fue Anne Igartiburu. La presentadora vasca entró al recinto apresuradamente y solo compartió con los medios congregados a las puertas del Real uno de sus mayores deseos para este verano, disfrutar de su familia.

A continuación, mostramos algunas de las mejores imágenes de un evento en el que Enrique Ponce fue el protagonista colateral.