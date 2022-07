Enrique Ponce y Ana Soria a punto de pasar por el altar

¡Suenan campanas de boda! Después de un año alejados del foco mediático, Ana Soria y Enrique Ponce han vuelto a ser los protagonistas de la actualidad. Coincidiendo con la vuelta de la joven a las redes sociales, parece que la pareja está a punto de dar un paso más en su relación. Así lo ha comunicado Socialité, desvelando que la pareja podría poner el broche de oro a su historia de amor pasando por el altar. Al parecer, el torero le habría pedido la mano a su futura esposa, obteniendo como respuesta un sí.

Una noticia que confirmaría que su romance va más viento en popa que nunca. Según el espacio televisivo, la boda estaría prevista para final de año, barajándose diciembre como el mes escogido para sellar su amor. Y es que, no es de extrañar que pronto pasen por el altar, pues el propio torero ya ha confesado en varias ocasiones su deseo de darse el ‘sí, quiero’ con la mujer que le ha devuelto la ilusión. Aunque hasta la fecha, ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto.

Un amor que, desde que salió a la luz, ha sido muy criticado por la sociedad, ya no solo por la ruptura del diestro con Paloma Cuevas, sino también por la diferencia de edad, pues cabe destacar que la joven almeriense es 27 años menor que él. No obstante, para ellos no ha supuesto un impedimento y, desde el pasado mes de mayo, han comenzado una nueva etapa en su relación viviendo juntos en Almería. Pese a que hace un año decidieran alejarse del foco mediático y borrar todo rastro suyo en el universo 2.0, parece que ahora han vuelto a retomar su vida y tienen más ganas que nunca de gritar a los cuatro vientos su amor.

Lo que se ha podido saber de este nuevo hogar es que se trata de un chalet ubicado en Retamar, una de las zonas más lujosas de la ciudad andaluza, a escasos metros de la playa y con un club de golf muy cerca. Una casa de dos plantas, jardín y piscina que podrían haber encontrado gracias a la nueva profesión que les une pues, desde que Enrique anunció su retirada de los ruedos, juntos han apostado por crear una empresa en el sector inmobiliario.

No obstante, llegar a este punto no ha sido nada fácil. Tras tener que hacer frente a los comentarios sobre su relación y verse obligados a poner tierra de por medio, la pareja se encontró de nuevo con varios rumores sobre una crisis en su historia de amor. Es por ello que, sin dudarlo dos veces, ambos rompieron su silencio para desmentir las habladurías y dejar claro que su romance seguía en pie, contra viento y marea. “He estado dos años aguantando demasiadas cosas y llega el momento que cualquier persona se cansaría, sobre todo cuando son ofensas hacia mi persona”, se sinceró Ana, para a continuación confesar que la edad era solo un número. “Quiero a Enrique más que a mi vida”, sentenció. Por su parte, el torero también declaró públicamente lo que siente hacia su novia, que podría convertirse en los próximos meses en su mujer: “Quiero pasar el resto de mi vida con ella”.