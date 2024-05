Enrique Ponce y Ana Soria se casan: los detalles de su boda

Enrique Ponce y Ana Soria habrían decidido dar un paso más en su relación, que ya supera los tres años, y contraerán matrimonio en 2025. La noticia ha sido confirmada en la tarde de este martes por el director de la revista Diez Minutos, Vicente Sánchez, en TardeAR. «Se nos ha confimado un poco con la corrida de Nimes, preguntamos a los padres de Ana Soria, ellos se mostraron muy tibios, nos dijeron que les preguntasemos a ellos, se reían y tal, pero tenemos muchos datos», ha comenzado diciendo.

«Parece ser que la boda civil quieren que sea en Almería, lo que no está muy claro es dónde será la celebración, una opción es la finca La Cetrina, de Jaén que tiene Enrique Ponce, que tiene todos los servicios para una boda espectacular como se prevé que sea esta», ha añadido Sánchez, desvelando los primeros detalles del enlace, cuya fecha exacta no estaría, eso sí, fijada. Al menos de momento. «Se plantean preparar la boda para mayo o junio. Están en su mejor momento, están muy unidos. on de firmes creencias religiosas, pero la boda tiene que ser civil, no hay otra solución. Pero están muy contentos por lo que sabemos».

Los inicios de la pareja, sea como fuere, se remontan al año 2018, cuando Ana Soria estaba inmersa en sus estudios de Derecho y Enrique Ponce recorría España mostrando su talento en el toreo. Su primer contacto fue a través de Instagram. Ana le envió un mensaje a Ponce expresandóle su admiración por su carrera profesional, dando así comienzo a una etapa de intercambio de likes y comentarios con el torero, es digno de mención aquí, todavía casado con Paloma Cuevas. Pues no fue hasta julio de 2020, cabe recordar, que Enrique Ponce y Paloma Cuevas anunciaron la separación de su matrimonio, en medio de rumores de infidelidad. Y lo cierto es que poco después, la revista Semana reveló que el torero había iniciado una relación sentimental con Ana.

Aunque en un principio Enrique Ponce y Ana Soria prefirieron alejarse del ojo público para vivir su relación en la más estricta intimidad, en los últimos tiempos los futuros marido y mujer han mostrado su amor abiertamente, compartiendo idílicos viajes a través de sus respectivas redes sociales, así como gestos de cariño en sus apariciones en público y con presencia de la prensa. De hecho, fue hace escasos días cuando los dos protagonizaron un romántico momento durante la participación de Ponce en la Feria de Pentecostés de Nimes, donde compartió cartel con Alejandro Talavante y David Galván. Una que llegó después de que en junio de 2021, Enrique anunciara su retirada de los ruedos tras más de tres década en la profesión, a través de un comunicado. «He decidido hacer un alto en mi camino y retirarme por tiempo indefinido», expresó.

Enrique Ponce le brindó uno de los toros de la jornada a su novia y no contento con ello, cuando terminó su faena, le lanzó la montera, el sombrero tradicional de los toreros -tanto del espada como de los banderilleros-. La joven le correspondió lanzándole un beso delante de todos los espectadores presentes en el coso y apladudiéndole de forma efusiva.