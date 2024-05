Enrique del Pozo ha soplado, este miércoles, las velas de su 67 cumpleaños al término de una comida junto a sus familiares y amigos más hallegados, en Madrid. El actor ha celebrado su aniversario en un emblemático restaurante de pintxos de la capital, en cuyas puertas se ha topado con varios medios de comunicación interesados en la efeméride, así como en la trayectoria profesional del actor y colaborador de televisión, y en su opinión sobre los asuntos de máxima actualidad en la crónica social de nuestro país. En especial, del Pozo ha sido preguntado expresamente por las hermanas Campos y la actual relación sentimental de la hija de Terelu, Alejandra Rubio, con Carlo Costanzia.

El madrileño se ha mostrado muy indignado con la actitud que Carmen Borrego y Terelu Campos han tomado ante la prensa desde la muerte de su madre, María Teresa Campos, en septiembre, debido a una insuficiencia respiratoria. Para el actor, las hermanas están convirtiendo sus respectivas vidas «en un negocio» porque «están arruinadas». «Me parece todo un negocio, ahora que están arruinadas, que sigan pasando por caja», han sido sus palabras. Cabe recordar, en este sentido, que el fallecimiento de la veterana presentadora puso sobre la mesa el debate sobre si la economía de María Teresa, y por ende también su herencia, era solvente o no. La periodista ganó mucho dinero con los contratos que firmó primero con Telecinco y después con Antena3, más los sumados de su etapa en la cadena Cope. No obstante, también tuvo que hacer frente a numerosas deudas.

Sobre la situación sentimental de Alejandra Rubio, del Pozo se ha mostrado muy tajante. El actor ha asegurado que si bien ve a la colaboradora de Así es la vida «muy enamorada» de Carlo Costanzia, éste la está «engañando». «Costanzia ha mentido a Alejandra. A ella la veo muy enamorada de él, pero Carlo tiene una estrategia. Costanzia sí sabía quién era Alejandra y su familia cuando la conoció. Ha mentido. Ella está siendo muy sincera pero él no, en absoluto. Su interés es él mismo. Carlo ya conocía a Alejandra Rubio por las revistas, y lo sé por una persona muy cercana a él y por otra con la que coincidió en prisión. Es más, el día que les hicieron las fotografías, Carlo sabía perfectamente que las iban a hacer», ha contado.

La historia de amor de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio vio la luz el pasado mes de febrero gracias a unas imágenes que acapararon la portada de una conocida revista del corazón en España y que, aunque parecían tomadas sin el conocimiento previo de sus protagonistas, podrían haber sido una cuestión de intereses por parte del hijo de Mar Flores, según Enrique del Pozo. En las instantáneas, la pareja aparecía besándose y disfrutando de una velada de lo más romántica en la capital.

Esta no es la primera vez, sea como fuere, que Enrique del Pozo se pronuncia públicamente sobre algo que tenga que ver con el clan Campos, y que arremete, en concreto, contra Carmen Borrego y Terelu Campos. De hecho, el pasado mes de abril, el colaborador estalló contras las televisivas en el programa Fiesta, en el que colabora algunos fines de semana. El cantante acusó a las hijas de María Teresa Campos de presionar para que no se hable de su madre en televisión, ni se recoja el testimonio de la que fue la última pareja sentimental de la presentadora, Edmundo Arrocet.

«Mire usted, la señora María Teresa Campos ha fallecido, de la misma forma que falleció Rocío Jurado y no paraban ellas de hablar de Rocío Jurado estando muerta ¿Qué pasa? ¿Aquí no se puede hablar de uno de los grandes mitos de la televisión como es María Teresa Campos? ¿Nada más que pueden hablar sus hijas? Por cierto, la venden sacando mucho dinero con su muerte. Este señor ha vivido seis años con María Teresa Campos, ¿no tiene ningún derecho de hablar de lo que han vivido entre ellos?», dijo.