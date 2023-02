Pese a que Shakira y Piqué decidieron hace ya varios meses separar sus caminos, siempre les unirán sus hijos. Mientras la colombiana cierra todo lo necesario para poner rumbo a Miami junto a los pequeños y comenzar allí una nueva vida lejos del hombre que le ha roto el corazón, el futbolista continúa centrado en su labor en la King’s League y en escribir su historia de amor junto a Clara Chía. Sin embargo, a ninguno de los dos se les ha olvidado el papel de padres. Y precisamente ha sido este el que les volvía a unir en un partido de béisbol que ya se ha hecho viral.

Hace justo cuatro semanas, la intérprete de Waka waka y el catalán volvían a coincidir en la cancha para presenciar uno de los partidos de su primogénito. Eso sí, juntos pero no revueltos. Tal y como ha mostrado el Instagram @somosanalistas, la tensión en la pareja era tan notable como de costumbre. Y un internauta no ha dudado en captar este reencuentro que, recordamos, se produjo hace ya un mes.

En el vídeo se puede apreciar cómo la cantante se encuentra en primera fila, de pie y festejando con el resto de padres cada jugada de los pequeños. Pero no estaba sola. Vestida con colores alegres y derrochando simpatía, la colombiana se encontraba con su madre, Nidia Ripoll, una de las personas más importantes de su vida. Además, en cada ocasión que el equipo de su hijo salía victorioso, la artista no dudaba en girarse y chocar los cinco con los allí presentes. Una actitud de simpatía, buen rollo y diversión muy lejana a la de Piqué.

Por su parte, el ex jugador del F.C. Barcelona se encontraba en la última fila de la grada, en la parte de la izquierda, completamente alejado del resto de familiares que disfrutaban del partido. Aunque su cara no derrochaba felicidad, seguramente estaba muy contento de poder disfrutar los últimos meses junto a sus hijos hasta que pongan rumbo a Miami.

Y es que, este vídeo que ahora corre como la pólvora por la red se produjo justo cuando Shakira lanzó su Session #53 junto a Bizarrap llena de dardos hacia el catalán. Un tema que no tardó en hacerse viral, que no estuvo exento de polémica y por el que el ex futbolista respondió con un Casio y montado en un Twingo, dos de las marcas que han sacado partido de esta guerra fría y mediática que continúan manteniendo a día de hoy. Porque, cabe recordar que está a punto de ver la luz el tema de la colombiana junto a Karol G y en el que, de nuevo, Piqué puede no salir bien parado. Pues, tal y como ha trascendido, en esta nueva canción, ambas con el corazón roto no han dudado en cargar contra los hombres que un día les arrebataron la ilusión. «Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía», podría decir la de Barranquilla según Telemundo. De momento, habrá que esperar.