El emocionante mensaje de Belén Esteban con el que recuerda a su padre fallecido

Belén Esteban que, afortunadamente se va recuperando de la aparatosa caída que sufrió en directo, ha comenzado el mes de septiembre recordando a su padre fallecido, a quien tiene presente cada día de su vida. Lo ha hecho a través de las redes sociales donde suele mostrarse activa en su día a día.

La de Paracuellos ha compartido una imagen en la que aparece una cruz, pero eso no es todo porque ha añadido un mensaje cargado de sentimiento. “Papá siempre estarás con nosotros. Yo lo sé. Te queremos mucho”, ha escrito Belén al mismo tiempo que ha añadido la canción de Mi Héroe de Antonio Orozco. La contertuliana perdió a su padre en 2006 a consecuencia del cáncer que este padecía. Fue el 28 de abril del mencionado año cuando su progenitor, Francisco se marchaba de este mundo, dejando completamente devastada a la familia.

Quedan escasos días para que Belén Esteban regrese a Sálvame tras su accidente, motivo por el que tuvo que pasar en varias ocasiones por el quirófano y por el que continúa en rehabilitación. Ha sido un verano diferente para Belén, pero con el paso de los días fue recuperando la alegría que siempre la ha caracterizado.

«El día 25 de abril sufrí una caída que me ocasionó una fractura de tibia y peroné con desplazamiento, no me pudieron operar por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna, me operaron el día 6 de Mayo. La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar. Hoy he vuelto a ir al Médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien», fue parte del escrito que escribió en su cuenta de Instagram para dar a conocer cómo se encontraba días después de este contratiempo de salud.

El 22 de julio Belén Esteban volvía a la televisión, aunque solo para hacer una breve aparición en El Deluxe, donde confesó cómo había vivido la lesión que se provocó en directo. Además, también dio a conocer que fue operada de un pólipo y que había pasado momentos de mucha angustia. “A mi madre y a mis hermanos les pido perdón porque no lo sabían. Solo los sabíamos las personas que vivíamos en nuestra casa. Me ha pasado algo que no he contado porque ayer me dieron los resultados y no me quería adelantar (…). Desde hace un par de años me salen unos bultos en el pecho. El 6 de julio me tocaba mi revisión de pecho. Me tocaba la mamografía y los bultitos lo sigo teniendo, pero no tengo peligro. Me hacen una citología y da correcta. Pero me hace una ecografía vaginal y ahí ven que el endometrio lo tengo más grande de lo habitual. Mi ginecóloga me lo dijo y dije uy aquí hay algo que no está bien, yo notaba que algo pasaba”, indicó muy emocionada mientras confesó que tuvieron que hacerla una biopsia urgente.

“Es benigno y voy a estar un tiempo con cosas de desarreglos de mujeres que tenemos, pero lo quiero contar porque no quiero que ser ejemplo de nadie, pero quiero decir a todo el mundo que las mujeres se tienen que hacer sus revisiones porque hubiera sido peor. Que no tengan miedos porque los médicos nos ayudan mucho y debemos tener confianza, cosa que yo no tenía», admitió después.