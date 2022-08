Los últimos meses no están siendo nada fáciles para Belén Esteban. Desde que tuviera lugar su aparatosa caída en pleno plató de Sálvame, por la que se fracturó la tibia y el peroné y tuvo que ser operada, la colaboradora ha permanecido en un segundo plano televisivo, alejándose de sus quehaceres laborales para centrarse plenamente en su recuperación. Una faceta que ella misma ha admitido varias veces que echa de menos, aprovechando su presencia en redes sociales para hacer gala de esta añoranza.

En esta última ocasión, la ganadora de Gran Hermano VIP ha hecho uso de su cuenta de Instagram para hacer una publicación de lo más reveladora sobre quiénes son las personas de las que más se acuerda mientras permanece en casa con la mirada puesta en su vuelta al plató del programa de las tardes de Telecinco. En la instantánea en cuestión, Belén posa junto a Carlota Corredera, David Valldeperas y Raúl Prieto, dedicándoles unas bonitas palabras: “Mis amigos de verdad, os echo de menos”, escribe, dejando entrever que éstos han sido sus grandes apoyos tanto en las últimas semanas como en su etapa televisiva, habiendo estado presente en una despedida que más bien fue un hasta luego.

Era el pasado 25 de marzo cuando tres de los pesos pesados de la cadena de Fuencarral decían adiós a Sálvame, aparentemente para siempre. Estos no eran otros que sus dos directores y la presentadora, que abandonaban el espacio televisivo supuestamente para sumergirse en otros proyectos a cargo de la misma productora, y también otros puestos. De hecho, y durante unos días, David Valldeperas ejerció como perfecto colaborador a la hora de debatir con sus compañeros sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social. Pero lo que nadie podría llegar a imaginar es que, tanto él como Raúl Prieto, volverían a sus puestos habituales más pronto que tarde y sin hacer ruido, pasando desapercibido este paso hacia atrás, el cual todos los trabajadores se han tomado con total naturalidad y sin dar más importancia al asunto.

Por otro lado, de quien no se ha vuelto a saber nada más -mediáticamente hablando- es de Carlota Corredera. Desde que tuviera lugar su despedida de Sálvame, la maestra de ceremonias no ha vuelto a aparecer en ningún plató de televisión de Telecinco, estando presente únicamente en sus redes sociales. Éstas se han convertido en su fiel escaparate a la hora de compartir con sus seguidores cómo están siendo estos meses, en los cuales está disfrutando de la compañía de sus seres queridos y de una multitud de viajes antes de dar comienzo a un nuevo proyecto televisivo del que aún no se saben detalles. Las últimas palabras que La Fábrica de la Tele dedicó a Carlota eran las que señalaban que, aunque se fuera del programa de las tardes, volvería a estar al mando de otro espacio en un breve periodo de tiempo. ¿Seguirán firmes en sus convicciones?