El cumpleaños de Carlota Corredera, empañado por la fecha que lo cambió todo

Probablemente Carlota Corredera no llegó a imaginar que el 2022 le traería una de las sorpresas más inesperadas de su carrera profesional. Y es que, tan solo unos meses después de haberse estrenado Rocío, contar la verdad para seguir viva, coronando a la presentadora como gran defensora del feminismo y de la hija de la más grande, la gallega se veía obligada a abandonar Sálvame a consecuencia de un baile de sillas del que ella también salió perjudicada.

Las audiencias del programa de las tardes de Telecinco estaban bajando considerablemente, provocando que la cúpula optara por tomar medidas a la hora de deshacerse de algunos de sus pesos pesados. A través de un comunicado, La Fábrica de la Tele se hacía eco de la despedida de la de Vigo, aunque asegurando que se debía al emprendimiento de “un proyecto personal” y de “una idea original de la propia presentadora que mezclará actualidad y entretenimiento y que dirigirá y presentará ella misma”, viéndose obligada a abandonar Sálvame “para centrarse al 100 por 100 en el desarrollo del nuevo espacio con el equipo de I+D de la productora”. Unas palabras que en ese momento probablemente fueron alentadoras para la que fuera maestra de ceremonias de uno de los espacios más conocidos de la cadena de Fuencarral, pero lo cierto es que nada más se ha vuelto a saber de ese misterioso proyecto que iba a abordar en un futuro no muy lejano.

.@CarlotaLlauger, protagonista de un nuevo proyecto de La Fábrica de la Tele pic.twitter.com/Clcy9jz48X — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) March 23, 2022

De esta manera, Carlota optó por tomarse este parón en sus quehaceres laborales como unas vacaciones para volver con más fuerza que nunca a las pantallas. Por ello, se ha mostrado más activa que nunca en redes sociales a la hora de compartir con sus casi 500 mil seguidores en Instagram los pasos que ha ido dando para dar el pistoletazo de salida al verano, entre los que están un exótico viaje a Tanzania y a Kenya y también una escapada con amigas a algunas ciudades españolas costeras, para posteriormente desplazarse al mismísimo Acrópolis de Atenas.

Pero como no podía ser de otra manera, esta desaparición del foco mediático ha hecho mella en las redes sociales de Corredera, que ha tenido que vivir cómo su imagen se ha ido debilitando conforme iban pasando los días. Prueba de ello son los datos que han proporcionado a LOOK los profesionales de Personality Media, que han admitido que la presentadora “no es excesivamente conocida, ya que tan solo el 51% del total de la población la conoce”. No obstante, si el target se reduce a las mujeres mayores de 50 años, el conocimiento sube hasta un 66%.

A medida que su popularidad iba creciendo por su aparición en Sálvame, mayores eran las críticas que la presentadora se veía obligada a afrontar. De hecho, un 51% de las mujeres adultas la valora por debajo de 5, lo que demuestra que no están muy a favor de la opinión que muestra cuando el foco televisivo apunta hacia ella.

Una despedida que marca un antes y un después

Pese a haber sido odiada y querida a partes iguales, dada la importancia de su papel televisivo, los seguidores de Carlota en redes sociales han ido in crescendo a medida que ha ido consolidándose como uno de los rostros más visibles del programa de las tardes de Telecinco. Este crecimiento se había llevado a cabo de manera gradual hasta marzo de este mismo año. Un mes cargado de cambios para Corredera, ya que, era ese mismo día 25 cuando protagonizaba una despedida de lo más emotiva del que fuera su espacio televisivo.

En esa jornada en concreto, la gallega aumentaba casi en 1.000 su número de fans, habiendo tenido un promedio de interacciones que superaba las más de 40.000 en un vídeo que ya ha borrado de su perfil y que se había convertido, de inmediato, en el más aclamado de su perfil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera)

De esta manera, y después de haber pasado ya varios meses en un hermético segundo plano en lo que a los medios de comunicación se refiere, sus redes sociales se han visto afectadas. Ya en el mes de mayo y según nos cuentan desde Personality Media, Carlota contaba con una cifra negativa en sus seguidores, lo que apunta que, muchas personas habrían optado por darle unfollow. ¿Conseguirá resurgir de sus cenizas cuando aborde otro programa? Aunque aún no hay respuesta para esa cuestión, lo que la propia periodista tiene claro es que, su posicionamiento favorable hacia Rocío Carrasco le habría costado algún que otro quebradero de cabeza en lo que a lo laboral se refiere. Pero ni eso ha hecho que dé un paso atrás, permaneciendo firme en sus convicciones y afirmando que volvería a apoyar a la hija de la más grande si fuera necesario.