Nadie se lo esperaba, pero el pasado 15 de marzo saltó la bomba: ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ anunció que echaba el cierre tras más de 13 años en antena. Mediaset ha tomado la decisión de cancelar el dating show de las mañanas de Cuatro tras estar varios años sin recuperar la audiencia que tuvo en un pasado. De este modo, se ha puesto fin a un programa que comenzó en 2008 en Telecinco y por el que han pasado 164 tronistas y más de 2.000 pretendientes. Este jueves se ha producido la última emisión de un formato que ha marcado a toda una generación. Al frente ha estado Jesús Vázquez -su último presentador-, que no ha dudado en mostrar su eterno agradecimiento tanto a la cadena como a Paolo Vasile.

“Este es el fin de una era. Es cierto que he venido el último, pero lo he vivido con mucha intensidad. He aprendido mucho que me da mucha pena que se acabe. Ha sido una experiencia maravillosa. A mi me vais a ver pronto en otra aventura. Os deseo a todos vosotros toda la suerte del mundo. Gracias equipo”, ha empezado diciendo con un hilo de voz. “Gracias de corazón. Recordad ¡Qué el amor os acompañe!”, ha sentenciado el hilo conductor del programa. Instantes después los allí presentes se han levantado y han aplaudido para dar por finalizada una etapa que también ha marcado a una de sus asesoras estrella, Nagore Robles.

“Nos da mucha pena a todos, pero vamos a cerrar esta etapa y a despedirnos de la audiencia y de todos nosotros porque somos una gran familia”, ha explicado la colaboradora visiblemente emocionada al tener que poner punto final a una de sus etapas profesionales más especiales. “Por cierto, siempre se ha utilizado el término ‘eres un viceverso’ como algo despectivo. Y yo tengo que decir que estoy súper orgullosa de poder formar parte de esta historia”, ha continuado diciendo. “Y yo me sumo a lo que has dicho. Estoy muy orgulloso de haber sido uno de los presentadores de este programa”, ha añadido Jesús Vázquez.

Durante esta última emisión se han podido vivir momentos de lo más emotivos. Uno de ellos ha sido cuando Toñi Moreno -también presentadora del formato durante varios años- ha aparecido en pantalla a través de una videollamada para alabar la experiencia que tuvo el placer de vivir entre 2018 y 2020.

Después ha sido Emma García -que estuvo al mando de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ nada más y nada menos que 10 años-, quien ha aparecido en forma de vídeo. «Me quedo con todos esos recuerdos bonitos que he vivido a lo largo de los años con mis chicos y chicas. Lo que nos hemos reído, llorado, discutido, y lo que nos hemos emocionado. Estoy contenta, emocionada y feliz de haber pertenecido a ese grupo de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Quiero mandaros un abrazo enorme y un beso. Hasta pronto», ha dicho la presentadora.