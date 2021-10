La emoción de Malú al pisar un escenario después de ser madre

Malú ha vuelto. Han pasado varios años desde que la cantante se subiera a un escenario. Primero fue por una lesión de tobillo que se complicó y después vino la pandemia del coronavirus mientras se encontraba embarazada de su primera hija, fruto de su relación con Albert Rivera. Este sábado la intérprete de Blanco y negro ha acudido al concierto solidario organizado por Cadena 100 contra el cáncer de mama y ha mostrado su emoción al poder formar parte de este evento musical. “A mí siempre me hace muy feliz estar aquí y cuando he faltado ha sido porque no he podido estar encima de un escenario, pero estoy de vuelta”, ha comenzado diciendo con una gran sonrisa.

“Además, este es el primer escenario que piso después de casi tres años. Sabes ese momento en el que estás helado con tus manos congeladas, pero te caen gotas de sudor, pero no sabes… pues estoy histérica”, ha explicado con mucho humor. Malú ha recordado que esta vez siente los nervios como si fuera la primera vez que da un concierto. “Tengo nervios, ilusión, ganas…y esa especie de incertidumbre de a ver qué pasa cuando llegue allí…De hecho, me he venido bastante antes porque me quería recorrer el escenario”, ha confesado.

La artista ha contado que siempre le acompaña un amuleto para las grandes ocasiones. “Desde que tengo 12 años me acompaña. Es un cordón que me regaló mi abuela y desde entonces viene conmigo para todos los lados”, ha dicho a los medios de comunicación. También ha querido mandar un mensaje a Kiki Morente, cantante que está siendo relacionado por tener una relación con Sara Carbonero. “Le mando millones de besos. Al final somos como familia. Es un niño lindísimo al igual que Estrella Morente”, ha expresado la artista. Sobre si le gustaría volver a ser mamá de nuevo, Malú ha tirado de sentido del humor y ha dicho que “¿no me ves? Ahora mismo estoy embarazada”, ha dicho entre risas.

Para la especial ocasión, la sobrina de Paco de Lucía ha apostado por un look cañero compuesto por una blazer entallada con cinturón incorporado y mangas voluminosas con detalles de volantes a lo largo de la manga en tejido de vinili. Ha conjuntado esta pieza con unos leggings a tono de la misma tela y unas plataformas con abertura delantera. En cuanto al peinado Malú ha lucido un sencillo semirecogido.

La cantante, que está inmersa en el lanzamiento de su nuevo disco, titulado Mil batallas, se encuentra también en un gran momento personal junto a su pareja, Albert Rivera y su bebé. Y, aunque son muy celosos de su intimidad, hicieron particípes a sus seguidores el momento en el que anunciaron que iban a ser padres y, por consiguiente cuando nació la pequeña Lucía.