La repentina vuelta a España de Elsa Pataky por amor

Teniendo en cuenta que el próximo miércoles, 7 de junio, Chris Hemsworth se convertirá en el invitado estrella de El Hormiguero, todo apunta a que tanto él como su esposa han viajado hasta Madrid. Un momento en el que Elsa Pataky ha tenido oportunidad de volver a su tierra natal, y por ende a su casa ubicada en la capital, donde ha sido captada por las cámaras de Gtres con una sonrisa de oreja a oreja.

Pese a haber pasado unos minutos metida en el coche, finalmente la actriz ha optado por atender a los medios de comunicación presentes en los aledaños a su domicilio, dedicándoles un gesto de simpatía para admitir que está muy feliz de poder estar en la capital junto a su marido. No obstante, la intérprete de películas como Interceptor ha preferido mantener el hermetismo en lo que a temas relacionados con su vida personal se refiere, apresurándose a abrir la puerta de su casa para así no tener que someterse a las preguntas de la prensa y siendo ésta una de sus apariciones más silenciosas hasta la fecha.

Es muy probable que los reporteros no vuelvan a captar a la artista hasta dentro de unas horas. Todo apunta a que Elsa no querrá dejar pasar la oportunidad de ver en primera persona la entrevista de Pablo Motos a su marido en el plató de Antena 3. Una velada en la que el australiano tendrá oportunidad de hablar del rodaje de Tyler Rake 2, su nueva película que se estrena en Netflix el próximo 16 de junio. No obstante, habrá que esperar a que llegue el momento para saber si el actor está dispuesto a abrir su corazón a la hora de tratar no solo temas profesionales, sino también otros más privados como la predisposición genética a padecer la enfermedad de Alzheimer que ha heredado de sus padres y por la que anunciaba estar dispuesto a tomar un descanso en su carrera profesional. Una noticia que caía como un jarro de agua fría sobre sus seguidores y sobre sus seres queridos, entre los que está Pataky, la cual ha demostrado estar dispuesta a acompañar a su marido pese a los baches que puedan anteponerse en sus caminos.

Tanto es así que, hace tan solo unos meses, la actriz llevaba a cabo una emotiva iniciativa durante un episodio de su serie documental Limitless, emitida en Disney+ y National Geographic, en la que su marido confesaba el problema que padece. Una situación por la que Elsa se puso manos a la obra al protagonizar una caracterización de anciana con la que lograba sorprender al hermano de Liam Hemsworth, fundiéndose ambos en un abrazo y consiguiendo así Pataky que su esposo fuera perdiendo el miedo a envejecer, y por ende, a tener presente la posibilidad de ir olvidándose de sus más allegados.