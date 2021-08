Elsa Pataky se pone romántica para felicitar a ‘Thor’

Día importante en casa de Elsa Pataky. Su marido, Chris Hemsworth, cumple 38 años y lo hace siendo uno de los actores más atractivos de Hollywood. Una jornada especial que ha contado con una grata sorpresa. La actriz le ha dedicado un post de Instagram acompañado de unas bonitas líneas: «Happy birthday to my favourite husband ever.😝You mean the world to me. For many more years of laughs and happiness./ felicidades a mi marido favorito. Eres mi mundo. Por muchos años más de risas y felicidad», ha escrito la madrileña.

Junto a este bonito texto, la intérprete de ‘Los Serrano’ ha colgado una serie de fotografías perteneciente a su álbum íntimo. En la primera aparece el matrimonio tapados por la nieve y con gestos de frío; la segunda es un atardecer con mucho viento; en la tercera se ve a Chris Hemsworth durmiendo en el sofá de casa junto a sus tres hijos; la siguiente posando junto a una jirafa y después con otro animal; mientras que la última es una foto de Chris y Elsa bromeando ante la cámara con unas vistas impresionantes a la costa.

La familia está muy unida y buena prueba de ello es el planazo que organizaron hace tan solo dos días. Se fueron todos a disfrutar de una jornada de ‘motorbikes’. Y es que al intérprete de ‘Thor’ le gustan muchísimo las emociones fuertes. Qué mejor manera de liberar adrenalina que realizando un circuito por el campo a bordo de una moto.

Elsa Pataky ha sido protagonista esta semana también por otro cumpleaños, el suyo. La protagonista de ‘Fast & Furious’ colgaba un sensual vídeo bailando en su casa de Australia mientras estaba confinada, que pertenecía al pasado 18 de julio, cuando alcanzó los 45 años. Una breve secuencia que revolucionó Instagram por completo.

En dicho vídeo, la actriz daba habida cuenta de su gran estado de forma gracias a un estilo de vida muy activo. Tal es su pasión por el deporte que quiso compartirlo con el mundo a través de las páginas. Elsa ha escrito tres libros: ‘Desafío Max’ e ‘Intensidad Max’, junto al entrenador Fernando Sartorius, y ‘Strong’, en coautoría con su marido, otro de los grandes musculados del panorama internacional.

A nivel profesional, Elsa Pataky ha conseguido hacer algunas películas de éxito en Hollywood. Ha conseguido ser más profeta fuera de su tierra que dentro de ella. En lo personal, se encuentra feliz junto al padre de sus hijos, después de unos meses en los que se había hablado de una crisis tras la aparición de unas fotografías en las que salía Chris Hemsworth con otra mujer. Nada serio, puesto que ella misma desmontó los rumores. Cabe destacar que en España permanece unida a su familia política, los Nieto, que hace una semana rememoraban una fecha triste con el cuarto aniversario del fallecimiento de Ángel Nieto.