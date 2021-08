Eran alrededor de las 10:00 de la mañana del 26 de julio de 2017 cuando Ángel Nieto sufría el accidente que terminaría arrebatándole la vida. Han pasado cuatro años pero su recuerdo sigue muy vivo para los seres queridos que dejó en vida. Especialmente doloroso es el recuerdo para sus tres hijos, Pablo, Gelete y Hugo. También para su sobrino, el más mediático de todos, Fonsi Nieto.

Los dos primeros y el último han sido protagonistas del enésimo recuerdo a la figura del 12+1 veces campeón del mundo de motociclismo. Para quien no lo sepa, Nieto tenía superstición con el número 13 y por eso adoptó esa nomenclatura a su palmarés individual, que se ha ido extendiendo con el paso del tiempo.

Fonsi, Pablo y Gelete estuvieron hace unos días visitando la isla balear de Es Vedrá. Allí tiraron flores al agua en memoria de Ángel Nieto. No hay que olvidar que se trata del mismo lugar donde hace cuatro años arrojaron sus cenizas. Y no ha sido el único recuerdo ya que en Instagram han querido tener un bonito gesto con el malogrado deportista.

Su hijo pequeño, Hugo, también se ha acordado de su padre con esta imagen y un precioso texto: «Esta es la última foto que tenemos juntos horas antes del accidente…»Hace ya 4 años que nos dejaste y no pasa un solo día sin que me acuerde de lo bonita que era la vida a tu lado. Te fuiste demasiado pronto y dejaste un vacío muy grande en la vida de muchas personas… Pero la vida sigue y aunque siempre sueño con como hubiese sido tenerte mas tiempo a mi lado, tu fuiste el mejor ejemplo para enseñarme que pase lo que pase hay que vivir al máximo y siempre tener ilusiones. Tu recuerdo seguirá siempre presente en nuestros corazones. Te quiero Papá❤️ #docemasuno #siemprejuntos #leyenda»

Ángel Nieto había madrugado aquella mañana de julio de 2017 para dar un agradable paseo en quad por Ibiza, uno de sus destinos favoritos cada verano. Circulaba por la carretera de Santa Gertrudis cuando un vehículo impactó en él, tirándolo al suelo y haciendo que se golpease la cabeza contra el asfalto, con tan mala suerte que el casco salió disparado. Tras ocho días ingresado en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde le indujeron el coma, falleció a los 70 años.

Prácticamente de manera inmediata, su familia se puso manos a la obra para tratar de reabrir un caso que fue sobreseído de manera prematura por por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza al considerar que el piloto no llevaba abrochado el casco de seguridad. Pero su primera mujer, Josefa Aguilar y sus dos hijos no se quedaron de brazos cruzados y recurrieron el archivo del caso ante la Audiencia Provincial de Palma, que en verano de 2018 ordenaría su reapertura. El pasado 2 de marzo acudió a declarar la mujer de nacionalidad alemana investigada por el accidente que le costó la vida a Ángel Nieto. De momento, no hay una conclusión en firme, pero el recuerdo no entiende de leyes ni de sentencias.