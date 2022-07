La tierna imagen con la que Elena Furiase y Lolita Flores han presentado a la pequeña Nala

Elena Furiase ha comenzado el mes de julio de la mejor de las maneras. Era el pasado día 5 cuando la hija de Lolita Flores daba a luz a su segunda hija, Nala, fruto de su relación con Gonzalo Sierra. Una bonita manera de agrandar una familia que cada vez está más consolidada, y así lo ha querido demostrar ella misma a través de sus redes sociales.

Una vez han pasado las horas, la actriz ha reunido fuerzas y, en plena recuperación del parto y por ende de la cesárea a la que tuvo que ser sometida, ha aprovechado para hacer pública una tierna imagen que no ha pasado desapercibida para sus más de 500 mil seguidores en Instagram. En la instantánea en cuestión se puede ver cómo su hijo mayor, Noah, abraza con ternura a su pequeña hermanita días después de su nacimiento, dejando entrever que han conectado en cuestión de instantes: “Noah & Nala. Lo mejor de nuestra vida”, escribía la progenitora, nombrando en estas bonitas palabras a su novio y compañero de vida. Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes el post se ha llenado de muestras de cariño por parte de los seres queridos y fans de la intérprete. Nuria Roca, Gema López, Marta Torné, Adriana Abenia, Marta Hazas o Elena Tablada han sido algunas de las celebrities que no han dudado en dejar constancia de sus buenos deseos hacia la familia formada por Elena Furiase.

Cogiendo el testigo de su hija, y dejando constancia de lo feliz que se siente en este momento, Lolita Flores también ha compartido en su cuenta personal de Instagram una bonita estampa en la que su mano aparece unida a la de su nieta: “Su mano en la mía, y la mía en la suya, para siempre, bienvenida a la familia, Nala, más bonita que ninguna, gracias a la vida por estos dos nietos que tengo y gracias a Dios por darme lo mejor”, apuntaba, visiblemente emocionada al haber vuelto a convertirse en abuela. Por su parte, Rosa Benito contestaba a la publicación en cuestión con unas sentidas declaraciones: “Lo mejor del mundo es tener a los tuyos de la mano siempre”, señalaba la colaboradora de Ya es mediodía.

Aunque este digital ha intentado en ponerse en contacto con Elena Furiase, y con su madre con anterioridad, no ha tenido éxito. Todo apunta a que ambas se encuentran inmersas en el cuidado de la pequeña, centrándose en su bienestar y en que se adapte a su hogar y a la vida familiar lo más pronto posible. Por el momento, lo único que se sabe es que Nala nació en un hospital de Madrid después de una dulce espera con la artista del elenco de El Internado como gran protagonista. Era durante el pasado mes de enero cuando la hija de Lolita anunciaba la buena nueva, la cual llegaba en un momento profesional impecable, y en uno sentimental aún mucho mejor gracias al que lleva siendo su confidente desde el 2018.