En duda la reconciliación de Mario Vargas Llosa y su mujer

Después de que Isabel Preysler anunciase el pasado 28 de diciembre su ruptura con el premio Nobel Mario Vargas Llosa tras ocho años de relación, ambos comenzaban una sorprendente guerra en forma de acusaciones públicas sobre las razones que les habían llevado a terminar su romance. Sin embargo, nada hacía presagiar por aquel entonces la rápida entrada en escena de Patricia Llosa, exesposa del escritor peruano durante 50 años y madre de sus hijos.

Junto a ella y con una férrea defensa de sus hijos, Vargas Llosa se hizo más fuerte ante la adversidad. De hecho, desde entonces el escritor no ha dudado en dejarse ver con Patricia en multitud de actos familiares e institucionales durante los últimos meses. Hace solo unos días, en el marco de «Un encuentro por la cultura en libertad» de la Cátedra Vargas Llosa, el autor originario de Arequipa aseguraba en Madrid que, a pesar de que Patricia se encontraba en ese momento en Nueva York, ambos estaban «muy unidos» tras su reconciliación.

Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa junto a su hijo Gonzalo / Gtres

Sin embargo, la relación podría ser más distante de lo que ambos intentan hacer aparentar. Y es que a dicho evento acudió el periodista Federico Jiménez Losantos, quien ayer desvelaba en su programa Es la mañana de Esradio que, si bien es cierto que la familia Vargas Llosa está más unida que nunca, el matrimonio entre Mario y Patricia no es tan idílico como parece. «Patricia está encantada de que Mario se haya reintegrado a la familia. Y él está encantado de que su hijo Gonzalo esté cerca», comenzaba destacando el periodista. Sin embargo, esto no quiere decir que ambos hayan vuelto a retomar su relación sentimental.

Según Jiménez Losantos, «la realidad de la situación familiar» es que, pese a esta nueva vuelta de hoja, cuando Patricia viaja a Madrid, «ella está en casa con él, pero duerme en un hotel». Con estas palabras, se confirmaría que el matrimonio solamente permanece unido por los lazos familiares que tienen en común, pero nada más. «Mario no vive en Lima, ahí solo fue la toma de posesión. No es verdad que hayan vuelto a casa. Vivir en Lima es complicado y tendría que hacer reformas, pero no están viviendo juntos», terminaba confirmando el comunicador.

Patricia Llosa junto a Mario Vargas Llosa / Gtres

Lo que sí es seguro es que Isabel Preysler ha salido de la vida del escritor para siempre. Mientras Beatriz Cortázar aseguraba en el mencionado programa de radio que en casa del Nobel ni siquiera se la nombra y su familia hace como si «nunca hubiera existido», el autor confirmaba durante su visita a la capital de España que había cambiado el título de su último libro antes de lanzarlo al mercado. Y es que, según se ha publicado, en un principio este iba dedicado a la conocida como ‘Reina de corazones’.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa durante su noviazgo / Gtres

Así, el que se comenzó presentando como ¿Un champancito hermanito? ha terminado llamándose Le dedico mi silencio. Y a pesar de que durante meses Mario ha evitado explicar por qué ha cambiado el título, finalmente concedía que la corrección había sido muy satisfactoria para él: «Ya lo corregí y, por primera vez en mi carrera, no he encontrado ninguna errata», dijo sin querer aclarar si Isabel Preysler había jugado algún papel en el primer título elegido para la obra.