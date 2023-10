Mario Vargas Llosa lo ha vuelto a hacer. Por tercer año consecutivo, el escritor ha organizado una fiesta junto a la Cátedra Vargas Llosa, cuyo objetivo es el de promover la palabra en español y estimular los intercambios culturales y fundamentalmente literarios en nuestro país. Esta vez, el encuentro se ha producido en la finca El Jaral de la Mira, en San Lorenzo de El escorial, propiedad del chef Mario Sandoval, del restaurante Coque de Madrid, que cuenta con dos Estrellas Michelín, tres Soles Repsol y tres M de la Guía Metrópoli; y de sus hermanos.

Ha sido en torno a las doce del mediodía cuando los cerca de 450 invitados al evento han llegado a las inmediaciones del lugar y disfrutado, previo al almuerzo alrededor del cuál gira la jornada, de un cóctel con especialidades de la casa y un cortador de jamón y veneciadores, así como de una capea a cargo de Diego Urdiales. Cabe recordar, en este sentido, que el acto es de carácter privado, de modo que sólo se puede acceder por invitación. Asimismo, para asistir, hay que pagar cerca de 1.000 euros por cubierto. Una cifra que ya el año pasado, fue muy comentada -por elevada-, en la crónica social de nuestro país.

Mario Vargas Llosa en un acto de la Cátedra Vargas Llosa / Gtres

Entre la lista de invitados se encuentran numerosos rostros conocidos, como los políticos Cayetana Álvarez de Toledo y Esperanza Aguirre, los escritores Félix de Azúa o Javier Cercas, el ex presidente de México, Felipe Calderón, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, o el torero Cayetano Rivera. Además, Vargas Llosa ha estado acompañado de sus tres hijos fruto de su relación con Patricia Llosa, Álvaro y Gonzalo, que era la primera vez acudía. Los tres, habituales en conferencias de cultura y política.

Al Premio Nobel no le ha acompañado, no obstante, Patricia, con la que ha retomado el contado tras su ruptura con Isabel Preysler en diciembre de 2022 y de quien asegura estar «muy unido». Según ha trascendido, la hija de Olga Urquidi, hermana de Julia, la primera esposa de Vargas Llosa; se encuentra ultimando unos compromisos ineludibles en Nueva York, en Estados Unidos. La última vez que vimos junto al ex matrimonio fue el pasado mes de agosto, cuando viajaron hasta Marbella para someterse a un tratamiento en la clínica Buchinger. Un plan que Mario Vargas Llosa convirtió en tradición, precisamente, durante su historia de amor con la madre de Tamara Falcó.

Su último libro

Si bien a su llegada a la fiesta, Mario Vargas Llosa no ha querido pronunciarse directamente sobre Isabel; sí lo ha hecho de forma indirecta. Vargas Llosa, que está esperando que llegue el próximo 26 de octubre para lanzar su próxima novela, ha confirmado, tras varios meses ininterrumpidos de rumores, que cambió el título de la obra porque iba dedicado expresamente a la reina de corazones. «Sí», ha dicho preguntado expresamente por ello. De esta forma, tal y como desveló la editorial del libro, la obra ya no se llama ¿Un champancito hermanito?, como estaba previsto, si no Le dedico mi silencio.

Le dedico mi silencio tiene como protagonista ese «vals, nacido en los callejones de Lima, que integró al Perú». La trama se centra en esta historia y muestra el amor que siente el autor por la música criolla, en especial, por el vals de su país. La novela narra la historia de Toño Azpilcueta, experto en música criolla, que descubre a un guitarrista virtuoso, Lalo Molfino, cuyo talento parece confirmar todas sus intuiciones: el amor profundo que siente por los valses, marineras, polkas y huaynos peruanos tiene una justificación social, tal como han confirmado desde la editorial. Asimismo, la trama transcurre a principios de los años noventa, en una época en la que Perú sufría el terrorismo de Sendero Luminoso.