De dormir en chabolas a la gloria: la épica historia de Los Chunguitos

Esta noche, El Hormiguero recibirá a uno de los nombres más emblemáticos de la música española: Los Chunguitos, el icónico grupo que revolucionó la rumba flamenca y marcó a varias generaciones con su estilo único. Tras décadas de éxitos y una trayectoria que ha trascendido la música para convertirse en parte de la memoria cultural de España, los hermanos Salazar -Enrique, Juan y José- regresan a los escenarios con la gira «El reencuentro 50+1», que arranca el próximo 19 de febrero con un gran concierto en la Plaza de Toros de Las Ventas. Este regreso no solo celebra su legado musical, sino también una etapa especial en la que vuelven a la formación original de trío, retomando la esencia que los hizo famosos desde sus inicios.

La historia de Los Chunguitos es la de una familia gitana extremeña que llevó su realidad cotidiana a la música, convirtiendo la rumba en un relato social cargado de emoción y autenticidad. Nacidos en Badajoz, los hermanos se trasladaron de niños a Madrid, instalándose en el barrio de Vallecas, donde crecieron junto a sus otros hermanos en condiciones muy humildes. Sus primeros pasos como músicos fueron difíciles: cantaban en tabernas, calles y plazas, recogiendo monedas para ayudar a la familia, hasta que su talento fue descubierto por Ramón Arcusa del Dúo Dinámico. En 1976 debutaron con un disco producido por Arcusa, de donde surgió Dame veneno, canción que se convertiría en un himno generacional y que los catapultó a la fama.

Los Chunguitos en Vitoria. (Foto: Gtres)

Durante la entrevista, los hermanos repasarán algunos de los momentos más destacados de su carrera, recordando anécdotas de aquellos inicios difíciles, en los que incluso llegaron a vivir en chabolas de madera bajo condiciones extremas, y donde la música era tanto un sustento como un escape de la dureza de la vida. Relatarán cómo enfrentaron la muerte temprana de su hermano Enrique en 1982 y cómo, a pesar de la pérdida de sus padres y de otros familiares, lograron mantener su carrera y su identidad artística. Este relato personal y familiar, cargado de resiliencia, forma parte del encanto y la cercanía que siempre ha caracterizado a Los Chunguitos frente al público.

Más allá de sus dificultades, el grupo logró consolidarse como referente de la música española de los años 80 y 90, con canciones que abordaban sin adornos la marginalidad, las drogas o la vida en barrios humildes, conectando incluso con el cine quinqui y proyectos sociales de la época. Sus letras directas y su estilo auténtico lograron traspasar generaciones y, aunque a lo largo de los años la formación sufrió cambios, los hermanos Salazar siempre mantuvieron vivo el espíritu del grupo. A lo largo de más de 45 años, han publicado más de 25 discos y han sabido acercarse a nuevas audiencias con participaciones en programas como Tu cara me suena, demostrando la vigencia de su legado.

Los Chunguitos en un programa de televisión junto a Toñi Moreno. (Foto: Gtres)

El reencuentro de esta noche promete ser un espacio cargado de recuerdos, emoción y carisma. Además de hablar de su música y de la gira, se espera que los hermanos compartan reflexiones sobre su vida personal y la familia, incluyendo los duros episodios que han marcado su historia, desde la infancia en Vallecas hasta las enfermedades y pérdidas que han afrontado.