El dolor del Chino Darín tras conocer a su hijo Dante: "Me quiero matar"

Úrsula Corberó y Chino Darín han dado la bienvenida al mundo a Dante, su primer hijo en común. La pareja atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida con la llegada de su pequeño, aunque por separado. El hijo de Ricardo Darín ha aparecido ante las cámaras en el aeropuerto de Madrid-Barajas donde ha desvelado que afortunadamente ha podido conocer a su primogénito, aunque tiene que volver a Buenos Aires por motivos laborales, lo que le obliga a distanciarse de su novia y del recién nacido.

La agridulce llegada de Dante para Chino Darín

Tras conocerse la noticia del embarazo de Úrsula Corberó, se barajó la posibilidad de que la actriz diese a luz en Argentina, la tierra natal de su pareja y de su familia política. Ahora, Darín ha explicado que el motivo no era otro que por su trabajo, aunque finalmente decidieron que la mejor opción -y porque la protagonista de La casa de papel es de Barcelona- era que naciera en Barcelona: «En algún momento sabiendo que tenía un compromiso de trabajo, evaluamos pero decidimos y entendí, en base a la experiencia de mi madre, que naciera donde la madre quiere, que hablara su idioma materno. Hoy lo agradezco».

Primeras palabras de Chino Darín tras convertirse en padre. (Foto: Gtres)

El actor, que ha sido captado en el aeropuerto ya que tiene que regresar a Argentina, ha desvelado que están, «muy bien, muy contentos» y ha confirmado que es un niño, al que han llamado Dante: «Es niño, sí, Dante, es el nombre. Estamos todos muy bien, muy contentos. Ha salido todo muy bien. Estoy descubriéndolo -ser papá- fue un momento muy alegre. Estoy durmiendo poco, me escapé de Buenos Aires de un rodaje, para pegarlo a la fecha de parto». Además, ha explicado que, «Úrsula está cansada, está intentando de recuperar la energía y el sueño y encargándose de la criatura, estamos todos muy contentos». Sin embargo, la pareja cuenta con el apoyo de sus más allegados: «Todo el mundo está muy pendiente de esto. El papel de mi vida, me imaginó que sí, esto es para toda la vida. Esto es una construcción a futuro y con mucha paciencia».

Úrsula Corberó y Chino Darín en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, estas primeras semanas Corberó no contará a su lado con su pareja, pues tras el parto ha tenido que regresar a Buenos Aires por motivos laborales: «Me quiero matar, pensaba que no podía estar en el parto, fue una experiencia gloriosa, fuerte y transformadora. Me siento afortunado de poder llegar. Intentaré reunirme antes de lo que espero, pero va a ser un tiempo. Tuve la oportunidad de interactuar con él estos dos días, fue una experiencia increíble».

En cuanto a los abuelos, Darín ha explicado que, «sus padres y su hermanas estuvieron en Madrid pendientes de la fecha». «A mi padre se le cae la baba. Con mi padre hablamos de esto desde que nos enteramos que Úrsula estaba embarazada», ha dicho sobre si ha recibido consejos por parte de su progenitor.