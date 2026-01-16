DJ por un día en Disneyland París: el último vídeo viral que ha protagonizado Brigitte Macron

Después de atravesar una etapa marcada por la incertidumbre y las acciones legales, Brigitte Macron vuelve a acaparar la atención mediática, aunque en esta ocasión lo hace por un motivo muy distinto. Y es que la mujer del presidente francés ha protagonizado un vídeo viral que se podría interpretar como una clara prueba del buen momento personal que atraviesa.

En las imágenes, aparece ejerciendo de DJ durante una fiesta benéfica celebrada en Disneyland Paris. Vestida de manera informal y visiblemente relajada y sonriente, Brigitte sale bailando al ritmo de la mítica canción Forever Young (un tema que ha marcado a varias generaciones) mientras toca los botones de la mesa de mezclas y anima a los presentes. Una actitud que no ha pasado desapercibida y que enseguida ha generado un gran aluvión de diferentes comentarios en la red: desde los que apoyan su manera de vivir hasta los que se han limitado a criticarla.

Brigitte Macron shows off her DJ skills while playing ‘Forever Young.’ The 72 year old French First Lady’s public appearance comes 2 weeks after 10 people were found guilty of cyber bullying in a Paris court for making “malicious remarks” claiming she was born a man. pic.twitter.com/jXYKxx6j32 — Oli London (@OliLondonTV) January 16, 2026

Brigitte Macron se encontraba en el parque temático de Disneyland París para participar en la campaña benéfica Monedas Amarillas, una iniciativa solidaria que se organiza cada año con el objetivo de recaudar fondos destinados a niños y adolescentes que se encuentran hospitalizados. Es por ello por lo que con este vídeo viral, además de salir a la luz la faceta fiestera de la primera dama de Francia, también ha quedado patente su constante compromiso con las causas sociales y su implicación activa en las mismas.

Un triunfo judicial

Estas imágenes de Brigitte Macron se han publicado tan solo unos días después de conocerse la sentencia que condenó a diez personas por acusar y difundir bulos sobre la mencionada en Internet. Tal y como informó el Tribunal Correccional de París el pasado 5 de enero, los acusados deberán cumplir una condena de entre cuatro y ocho meses de cárcel por ciberacoso. No obstante, la mayoría de ellos ha recibido condenas con suspensión de la pena, lo que quiere decir que solo cumplirán dicho tiempo en prisión si reinciden en el delito. Aun así, sí que deberán pagar una indemnización de 10.000 euros por los daños morales causados. Y es que en agosto de 2025, cuando Brigitte presentó la denuncia, explicó que los rumores sobre su identidad de género habían tenido «un impacto muy fuerte» tanto en ella como en su entorno. Tanto es así, que llegó a escuchar cómo sus nietos decían que su abuela era un hombre.

Brigitte y Emmanuel Macron. (Foto: Gtres)

Los condenados (de entre 41 y 65 años) comenzaron a difundir bulos en el universo 2.0 con los que aseguraban que la esposa de Macron había nacido hombre y que era una mujer transgénero. Por otro lado, también escribieron insultos para referirse a la diferencia de edad que separaba al presidente de su esposa.