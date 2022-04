Paloma Rocasolano: la discreta madurez del mayor apoyo de la Reina

Paloma Rocasolano vive una de sus jornadas más importantes. La madre de la Reina Letizia cumple setenta años en un momento especial. Apenas un día después del regreso de la Princesa Leonor a España en sus terceras vacaciones desde que ingresara en el Atlantic College de Gales y en plena Semana Santa. Unas fiestas que, según parece, van a ser algo diferentes para los Reyes, ya que las últimas informaciones apuntan a que no asistirán a la Misa de Pascua en la Catedral de Palma el próximo domingo.

El pasado viernes, la Casa de S.M. el Rey anunció que Sus Majestades no tendrían actividades oficiales en esta semana, justo antes de la llegada de la Princesa Leonor. Sin embargo, ello no implica que los Reyes vayan a quedarse en Madrid, sino que podría ser que aprovecharan estos días para viajar con sus hijas. De ser así, puede que no estén para celebrar el cumpleaños de Paloma Rocasolano, aunque todo son hipótesis a este respecto.

Lo que sí se sabe es que la madre de la Reina estará en compañía de su nueva pareja, el empresario Marcus Tokuaboh Brandler, con quien mantiene una relación desde antes del otoño y que se ha convertido en uno más de la familia. Para Paloma Rocasolano, este es uno de sus cumpleaños más destacados. La madre de doña Letizia no solo ha encontrado la estabilidad a nivel personal, sino que, además, se ha convertido en abuela de nuevo hace apenas unos meses a raíz del nacimiento de la segunda hija de Telma Ortiz.

Una nueva ilusión

Según confirmaba hace algunos meses la revista Semana, la madre de la Reina ha vuelto a recuperar la ilusión. Más de diez años después de su separación de Jesús Ortiz (1999), la suegra del Rey Felipe parece haber rehecho su vida junto al empresario, su relación más visible desde la ruptura. De hecho, en el año 2005 se habló de un posible romance con un arquitecto, pero no trascendió más información.

Aunque no se sabe quién ha sido el responsable o la causante del encuentro entre ambos, algunos rumores apuntan a que Telma Ortiz podría haber tenido algo que ver, ya que la hermana de la Reina trabajaba como subdirectora de Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de Barcelona, ciudad en la que Marcus residió un tiempo en la Ciudad Condal, donde se dedicaba a cuestiones relacionadas con la exportación y la importación.

A pesar de que el pasado mes de octubre se esperaba que Paloma pudiera acudir con su pareja a los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, al igual que ocurrió en 2019 con Telma Ortiz y el padre de su segunda hija, Robert Gavin, la madre de la Reina Letizia todavía no ha hecho una ‘presentación oficial’ de su pareja. Lo que sí ha trascendido es que Marcus conoce tanto a Telma como a la esposa de Felipe VI y las dos están encantadas con la pareja de su madre. Es más, también ha conocido a la segunda hija de Telma, lo que es una clara prueba de lo vinculado que está con la familia de Paloma.

Un papel relevante

Paloma Rocasolano ha sido uno de los grandes apoyos para doña Letizia a lo largo de los años. A pesar de que reside en el Madrid de los Austrias y trata de llevar una vida alejada de los focos, acude con regularidad al Palacio de la Zarzuela. Es más, como es lógico, forma parte de la lista de personas que no necesitan identificarse con el personal de seguridad cuando llega a la residencia de los Reyes.

Aunque la Princesa Leonor se encuentra fuera de España y la Infanta Sofía ya es bastante mayor, hasta hace poco, la madre de la Reina era la encargada de cuidar a ambas cuando los Reyes estaban fuera. Para doña Letizia, que su madre estuviera al cargo de sus dos hijas cuando ella viajaba suponía una gran tranquilidad.

Un perfil discreto

La madre de la Reina era una persona completamente anónima hasta que se anunció el compromiso de doña Letizia con el entonces príncipe de Asturias. Eran pocos los detalles que se conocían de su día a día, más allá de que vivía en el centro de la capital y estaba divorciada, así como su faceta laboral.

A diferencia de su exmarido, Jesús Ortiz, no se tiene constancia de que Paloma Rocasolano tenga redes sociales. La madre de la Reina prefiere no llamar la atención y sus apariciones públicas se limitan a contadas ocasiones, como los Premios de la Fundación Princesa de Asturias.

Se sabe que mantiene contacto con algunos de sus compañeros de su primer trabajo en Oviedo y que en Madrid es habitual verla haciendo la compra, tomándose un café o disfrutando de la compañía de sus amigos, así como de la Infanta Sofía y de Carla Vigo. Un círculo social del que ahora forma parte Marcus.