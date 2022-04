Hoy es un día muy especial. El 23 de abril de cada año se celebra a nivel nacional el Día del Libro, una conmemoración organizada por el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. En Barcelona es una fecha muy señalada en el calendario, que recibe el nombre de Sant Jordi, conmemorando el fallecimiento del caballero Jordi, que fue decapitado y martirizado por negarse a perseguir a los cristianos. Siguiendo la tradición, las calles de la capital catalana se han llenado de gentío y libros. Además, es costumbre ya regalar este día una rosa y un libro a una persona especial de tu vida.

Este año, el Ayuntamiento de Barcelona ha diseñado una manzana literaria para ubicar los puestos donde los diferentes rostros conocidos estarán firmando sus obras. Así, personalidades como Juan del Val, Sandra Barneda o Paz Padilla no han querido perder la oportunidad de reencontrarse con sus seguidores y vivir tan emocionante día tras dos años de parón debido a la pandemia.

Juan del Val

El miembro del jurado de la nueva temporada de El Desafío se ha desplazado hasta Barcelona para la firma de su libro Delparaíso. “Ya en BARCELONA. Aquí os dejo todas las firmas de mañana por si queréis pasar a verme. Sé que va a llover, pero no me lo pienso perder”, ha escrito en su cuenta de Instagram. El televisivo, que cuenta ya con 46 títulos a su nombre, se ha consagrado como uno de los novelistas con más talento del panorama literario actual.

Sandra Barneda

“Feliz Sant Jordi 2022. Disfrutemos de la magia de este día. Mi corazón va a estar con todos vosotros : los [email protected] Un año más en mi querida Barcelona. Deseosa de comenzar a firmar. Amantes de los libros, os espero”, así ha comunicado la conocida presentadora de televisión su participación en la feria del libro de Barcelona. En sus stories de Instagram ha publicado las horas y los lugares donde ha estado firmando su obra Un océano para llegar a ti, una novela contemporánea que habla acerca de los secretos familiares y las emociones silenciadas.

Paz Padilla

Otra de las celebridades que se ha desplazado hasta la capital catalana ha sido Paz Padilla y su obra El humor de mi vida, un libro que, como ella misma ha descrito, muestra un viaje sobre la vida, la muerte y ella misma. Arropada por sus miles de seguidores, la que fuera colaboradora de Mediaset ha disfrutado de uno de los días más emotivos del año. “Gracias a Barcelona, gracias a los miles de lectores que han leído @elhumordemivida. No me cansaré de daros las gracias. Os quiero”, ha publicado en su cuenta de Instagram junto a un vídeo donde la televisiva se muestra feliz atendiendo a sus fans. Allí, ha coincidido también con Rayden un cantante de música español en solitario que ha logrado consolidarse como uno de los escritores de poesía moderna más aclamados del panorama nacional.

Tamara Gorro

Hace tan solo unos días, la influencer acudía a la capital para presentar su nuevo libro Cuando el corazón llora, una obra que revela todos los detalles de los peores momentos de su vida que ha sufrido los últimos meses. “Feliz Sant Jordi. Nos vemos en unas horas”, publicaba en sus redes sociales. Minutos más tarde, era ella misma quien compartía unos vídeos en sus stories donde se podía ver cómo estaba disfrutando de la experiencia, poniéndole cara a toda su “familia virtual” que tanto cariño le ha dado en Instagram.

Ángel Martín

El cómico era noticia hace unos meses por confesar haber tenido un brote psicótico. “Me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño”, confesó. Tras esta dura experiencia, decidió escribir un libro. Así surgió Por si las voces vuelven, un testimonio donde relata en primera persona cómo se perdió y tuvo que reconstruirse de cero. Y este año, no se ha perdido la cita en Barcelona donde ha podido firmar a sus seguidores su obra más preciada.

“Y por si no tenia ya suficientes nervios, hoy me han avisado que a pesar de que hace 5 meses que el libro salió a la venta, sigue estando entre los libros más vendidos. Sólo puedo insistir en dar las gracias a los que decidís leerlo, recomendarlo y compartir imágenes y reseñas a través de vuestras redes (eso es mucho más importante de lo que podéis imaginar) y por supuesto a todos los que tienen una librería y me consta que tratan al libro con un cariño excepcional”, ha escrito el conocido colaborador de Sé lo que hicisteis, que se ha convertido en uno de los escritores más queridos del panorama nacional.