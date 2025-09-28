Los detalles que nadie ha visto del encuentro de Meryl Streep y Anna Wintour en Milán

Este fin de semana ha tenido lugar uno de los acontecimientos más inesperados (a la par que deseados) de los últimos tiempos: el encuentro de Anna Wintour con Meryl Streep. Tal y como hemos recogido en LOOK en otras ocasiones, la emblemática actriz está inmersa en las grabaciones de la segunda parte de El diablo viste de Prada, una de sus películas más exitosas. El estreno está previsto para 2026 y fuentes cercanas al proyecto aseguran que será 100% real, de ahí que la organización se haya trasladado hasta Milán para asistir a la Semana de la Moda.

Como todo el mundo sabe, Meryl Streep da vida a un personaje llamado Miranda Priestly que está inspirado en Anna Wintour, la reina de la moda. Esta última fue redactora jefe de Vogue desde 1988 hasta 2025 y durante todo este tiempo ha dictado las normas que las modelos importantes seguían dentro y fuera de las pasarelas. Según los expertos, Wintour no se tomó bien que alguien jugase con su profesión, pero ya tiene 75 años y se ha dado cuenta de que en realidad le estaban haciendo un homenaje, de ahí la actitud que ha tenido cuando ha visto a Streep.

Meryl Streep con Anna Wintour. (Foto: Instagram)

Las redes sociales están que arden y ya hay muchas teorías encima de la mesa. Los detalles de la inesperada reunión de Anna Wintour con Meryl Streep han dejado entrever muchas teorías que, de ser ciertas, marcarán un antes y un después. La más extendida es que Anna hará un cameo en El diablo viste de Prada 2. Todo el mundo se ha fijado en que había cámaras grabando y cuando ha terminado la escena, la ex redactora jefe de Vogue ha estado un rato hablando con Miranda Priestly.

La Semana de la Moda de Milán

Durante los últimos días, numerosos rostros conocidos, como el actor Jesse Williams, se han trasladado hasta Milán para celebrar la Semana de la Moda. Lo que nadie esperaba era que los directores de El diablo viste de Prada viajasen hasta allí para rodar una de sus escenas. La secuencia tendrá lugar durante el desfile de Dolce & Gabbana y en la primera fila había dos personajes clave: Miranda Priestly y su ayudante Niguel, interpretado por Stanley Tucci.

Hay mucha gente que ha aplaudido la iniciativa de la película, pero muchos fans están empezando a quejarse porque ya hay demasiados secretos que han visto la luz, por ejemplo, el que hemos citado anteriormente. Es posible que Anna Wintour salga en El diablo viste de Prada, sobre todo porque se ha sentado justo en frente de Meryl Streep y, en un momento determinado, la actriz la ha mirado con una actitud seria. Después, se han abrazado, demostrando que entre ellas no existe ningún tipo de rivalidad, por eso todo hace pensar que la tensión inicial era impostada.

El diablo viste de Prada 2

Anne Hathaway durante el rodaje de El diablo viste de Prada 2. (Foto: Gtres)

La primera parte de El diablo viste de Prada se estrenó en octubre de 2006 y fue un proyecto que generó bastante controversia. Había muchas marcas que no querían vincularse al largometraje para no tener problemas con Anna Wintour, aunque el paso del tiempo ha demostrado que los miedos no estaban justificados.

Anne Hathaway y Meryl Streep han celebrado muchos éxitos después de participar en el proyecto, por eso su reencuentro está dando mucho de qué hablar. Como decimos, ya han salido a la algunos detalles, pero nosotros nos preguntamos: ¿Qué sorpresas nos quedan por descubrir?