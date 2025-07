La "espantosa botella" que ha arruinado el regreso de Meryl Strep al ‘El Diablo viste de Prada 2’

El diablo viste de Prada 2 ya es una realidad. Las calles de Nueva York se han convertido en la particular pasarela de moda de las dos protagonistas del filme que está revolucionando a medio mundo. Meryl Streep y Anne Hathaway se encuentran inmersas en las grabaciones y han sido muchos los curiosos que las han visto paseando por la Gran Manzana en las jornadas de rodaje. Durante uno de los días, Streep ha sido pillada con un atuendo compuesto por una gabardina larga y una falda de cuero entubada conjuntada con unos tacones de vértigo de color tabaco y acompañada de un top morado con escote en forma de V. Un look perfecto, de no ser por el detalle que los más observadores han detectado y que ha despertado las críticas de los seguidores.

La protagonista sujetaba en sus manos una botella cuajada de brillos visiblemente llamativa que algunos calificaron de «espantosa» y «fuera de personaje», ya que consideran que Miranda Priestly nunca llevaría un artículo tan impactante. «Ella no lo haría ni en broma», ha escrito un usuario. Tanto es así que los hay que han amenazado con boicotear la película si estos detalles forman parte de la producción final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VANITY FAIR NEXT (@vanityfairnext)

También ha habido usuarios que han tratado de justificar a la ganadora de tres Premios Óscar haciendo referencia a que posiblemente se trate de momentos entre planos. Unos instantes en los que Meryl estaría utilizando su recipiente personal para beber y que seguramente no aparecerá en la cinta.

El enfado de los fans

El hecho de que la nueva entrega de El diablo viste de Prada se esté grabando en pleno centro de Nueva York ha hecho que se filtren personajes como Selena Gómez, que forma parte del elenco, y también muchas escenas. En una de ellas, según testigos presenciales, Anne Hathaway sale de un rascacielos y corre hacia un coche en el que se encuentra Meryl Streep y esta arranca de inmediato, dejándola plantada en el último momento. Considerando que esta secuela cuenta con un elevadísimo presupuesto que supera los 300 millones de dólares, los fanáticos —que llevan 20 años esperando el estreno— habían intuido que iba a estar todo mucho más cuidado y se han manifestado en contra la organización.

Anne Hathaway durante el rodaje de El diablo viste de Prada 2. (Foto: Gtres)

Estos acontecimientos han hecho que pierda la espectacularidad esperada. «Stop sharing pictures, we want the surprise» —Parad de compartir imágenes, queremos la sorpresa—, ha escrito un internauta en una publicación del sinfín que se han compartido en plataformas sociales.

Meryl Streep durante el rodaje de El diablo viste de Prada 2. (Foto: Gtres)

Otra de las partes que ha perdido el factor sorpresa han sido los looks. En este largometraje, el estilismo juega un papel fundamental y son muchos los expertos que esperan con ansia las elecciones con el único fin de deleitarse con la belleza y de buscar inspiración. Algo que también se ha podido ver ya en redes porque tanto Andrea como Miranda callejean por la ciudad estadounidense completamente caracterizadas.

Anne Hathaway durante el rodaje de El diablo viste de Prada 2. (Foto: Gtres)

Estos son los mismos que han reflexionado acerca de la evolución de las protagonistas, comentando que, tras la salida de Sachs del lado de Priestly para labrar su carrera periodística alejada de la moda, es ella quien viste mejor y está robando el estilo a la editora jefe de la revista ficticia Runway. Apuntan especialmente a una chaqueta de flecos que luce Meryl en una azotea neoyorkina y que no cuadra en absoluto con la filosofía del personaje.