Los detalles más duros de las fiestas sexuales de Puff Diddy: “Tenía que tomar éxtasis y setas”

El juicio contra Sean Combs (55 años), más conocido como Puff Diddy, ya ha comenzado. El artista está imputado por cinco cargos que, de ser declarado culpable, podrían acarrearle una condena de cadena perpetua. Actualmente, se encuentra en prisión, sin posibilidad de fianza, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, y su futuro depende de la sentencia que dicte el juez durante el transcurso del juicio. El pasado 12 de mayo comenzaron los alegatos, y al día siguiente se produjo uno de los más esperados: el de Cassandra Ventura, la mujer que mantuvo una relación de más de una década con el rapero y que destapó la supuesta organización criminal que lideraba.

Cassandra, conocida cariñosamente como Cassie, se ha reencontrado con Combs y algunos de sus familiares en la sala, donde ha ofrecido su testimonio y ha sacado a la luz algunos detalles de las supuestas fiestas sexuales que organizaba su ex marido (llamadas freak-offs) y en las que presuntamente se realizaban abusos y agresiones. «Se trataba de contratar a un escort y planear una experiencia en la que yo actuara para Sean», decía, explicando que Combs la veía mantener relaciones sexuales con otra persona mientras decidía lo que debían hacer. «Durante el primer año de nuestra relación, me propuso esta idea, este encuentro sexual que él llamaba voyeurismo, en el que me veía mantener relaciones sexuales con un tercero, concretamente con otro hombre. Con el tiempo, se convirtió prácticamente en mi trabajo», sentenciaba.

Reconocía que aquellas fiestas duraban días y que era obligada a consumir alcohol y drogas para mantener relaciones con desconocidos. «No había hueco para hacer nada más que recuperarse e intentar sentirse normal de nuevo», contaba. Por otro lado, Ventura también ha dado una lista de nombres de algunos de los hombres que han participado en estas freak-offs, así como de las drogas que Combs les obligaba a tomar (a ella incluida): setas alucinógenas, cocaína, marihuana o ketamina o un éxtasis llamado delfín azul. Durante el juicio, ha confesado que intentó hablar con el que era su pareja para decirle que se sentía «fatal» y como alguien que «no tenía valía ninguna», pero que «tenía miedo» y quería evitar un episodio «violento».

Según lo publicado en medios como El País, Cassandra ha estado declarando durante más de seis horas, donde, además de detallar cómo eran estas polémicas fiestas, tampoco ha podido evitar las lágrimas al confesar el maltrato que llegó a sufrir a manos de Diddy. «Había discusiones violentas que solían acabar en algún tipo de maltrato físico. Arrastrándome, o cosas de esa naturaleza […] Me golpeaba la cabeza, me empujaba, me arrastraba, me pateaba e incluso me pisoteaba la cabeza si estaba en el suelo», explicaba, añadiendo que lo solía hacer con demasiada frecuencia.