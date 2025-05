Arranca el juicio con el que Puff Diddy podría ser condenado a cadena perpetua

Sean Combs (55 años), más conocido como Puff Daddy o Diddy, se había consolidado durante años como uno de los raperos más ricos y poderosos del ámbito musical. Cuenta con una gran fortuna y una trayectoria exitosa a sus espaldas que ha sido valorada y premiada con galardones como tres Grammy y otra decena de nominaciones. Sin embargo, su reputación artística está situada en el punto de mira desde que salió a la luz que está imputado de cinco cargos: uno de conspiración con fines de extorsión; dos de tráfico sexual mediante la fuerza, el fraude o la coerción; y otros dos de transporte para ejercer la prostitución. Estos delitos los habría cometido durante dos décadas con la supuesta ayuda de sus socios y empleados. Además, algunos de ellos, como los abusos y agresiones, se habrían llevado a cabo durante sus conocidas fiestas, en las que acudían estrellas internacionales como Justin Bieber, Leonardo DiCaprio o Jennifer López.

Fue el pasado mes de septiembre cuando Diddy fue arrestado por todo lo mencionado. Desde entonces, se encuentra, sin posibilidad de fianza, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión que, según diferentes tabloides, tiene fama de afrontar una destacada violencia interna. No obstante, no ha sido hasta este 5 de mayo cuando ha arrancado el juicio del mediático caso. Comenzó con la selección del jurado, un proceso que se alargó varias sesiones. Es por ello por lo que realmente, ha sido este 12 de mayo cuando, con el jurado ya completo, han dado comienzo los alegatos de ambas partes. Unos alegatos que se espera que se alarguen incluso ocho semanas. Los medios de comunicación podrán acudir al proceso para narrar lo que ocurre, pero no podrán entrar a la sala con equipos electrónicos, así como tampoco habrá una retransmisión en directo de las jornadas.

Sean Combs en una fiesta en Beverly Hills. (Foto: Gtres)

Si es declarado culpable por algunos de estos delitos, podría enfrentarse incluso a 50 años de cárcel. Aunque lo cierto es que, si es considerado como autor de todos los cargos mencionados, podría llegar a ser condenado a cadena perpetua. Su equipo legal ha señalado que Combs es inocente y que las chicas que le han denunciado son «exnovias que mantuvieron con él relaciones duraderas y consentidas, sin ningún tipo de coacción». Aunque no ha trascendido la identidad de estas presuntas víctimas, lo cierto es que varios medios han publicado la existencia de un vídeo, registrado por las cámaras de seguridad de un hotel en Los Ángeles, en 2016, donde aparece el cantante atacando a la que entonces era su pareja, R&B Cassie. Una prueba contundente e importante que jugará en contra del intérprete en el juicio.