El desprecio de Alessandro Lequio a su hijo Aless, según Ana Obregón

Este 20 de diciembre, Ana Sandra, nieta de Ana Obregón e hija de Aless Lequio, que nació mediante gestación subrogada en Miami, Estados Unidos, celebra sus primeros nueve meses de vida. Esta buena nueva llega tres días después de que se celebrara su bautizo en a iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, situada en la localidad de Alcobendas. Rito religioso al que acudió el entorno más cercano a la actriz. Sobre esta reunión familiar ha hablado precisamente la también bióloga, sobre todo, ha destacado su opinión sobre la sonada ausencia de Alessandro Lequio, abuelo de la pequeña.

Si bien días atrás, el italiano contó en Vamos a ver que había sido invitado al festejo, pero que no contestó el mensaje de Obregón, ahora, Ana ha querido dar su punto de vista sobre este aspecto. «No es que estuviera invitado, es que es su abuelo y me encantaría que hubiera estado aquí; les he escrito a los dos, a María (su mujer) y a él. Y a Ena, claro, que es su tía, con seis años. Me entristece mucho por Aless, lo veo como un desprecio hacia él. Pero, en fin, cada persona es como es. Me ha sorprendido mucho su actitud y no lo entiendo. Al principio me dolía, pero ya no», ha indicado a ¡Hola!

Ana Obregón / Gtres

La decisión de Ana Obregón de dar más hermanos a su nieta

Esta cuestión ha estado algún tiempo rondando la cabeza de la presentadora, pero, finalmente ha tomado una decisión. Ante la pregunta de si dará más hermanos a la bebé, la intérprete se ha mostrado tajante. «No. Eso lo pensaba al principio, porque Aless quería cinco hijos. Pero, ahora, viendo lo que es cuidar de ella, que son 24 horas al día pendiente de ella, una dedicación total, y que a veces dan las seis de la tarde y todavía no me he duchado, pues no creo que pueda. Pero va a tener muchos ‘hermanos’ en la familia, porque mis sobrinos ahora se casan todos. El año que viene tenemos tres bodas y todos van a tener bebés… Imagínate cuántos van a venir. Estará rodeada de más de 20 niños», ha explicado.

Alejandro Lequio during Unicorn Producer event in Madrid on Friday, 26 May 2023.

Así estuvo presente Aless Lequio en el bautizo de su hija

Ana Obregón, que vive su año más especial tras la pérdida del joven emprendedor ha revelado cómo vivieron uno de los momentos más emotivos del bautizo de Ana Sandra, que se llama así en homenaje a Aless y a la madre de Alessandro Lequio. «Debajo de su foto, la que preside el salón, hemos brindado con sus amigos del colegio y de la universidad por él y por Anita. Y ahí sí que ha habido lágrimas. Ha sido como si estuviera aquí. Bueno, es que seguro que ha estado aquí, con nosotros. Y le ha debido de decir a Anita: ‘Compórtate’, porque se ha portado fenomenal. Es que no sabes cómo es esta niña, tiene la misma ternura alocada que tenía su papá. Y es tremenda; cada vez que conoce a alguien lo mira de arriba abajo, como si le hiciera una radiografía», ha detallado Ana Obregón.