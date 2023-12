Ana Obregón está viviendo en las últimas horas una vorágine de sentimientos. Después de meses de preparativos, la actriz pudo bautizar a su nieta el pasado domingo, 17 de diciembre, la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, situada en la localidad de Alcobendas, el mismo lugar en el que Aless Lequio, su padre biológico, fue despedido el 30 de junio de 2020. Rito religioso al que asistió el entorno más cercano a la también bióloga. Dos días después de la reunión familiar, Ana ha publicado en su perfil de Instagram un post cargado de sentimiento y emoción haciendo una confesión a sus más de un millón de seguidores.

En esta publicación, la intérprete que protagonizó Ana y los 7 ha confesado a qué personas echó en falta en el gran día de su nieta. «Aless, Mamá y Papá, lo que hubiera dado por teneros a mi lado en el bautizo de Anita. Las tres personas que eché infinitamente de menos las que hubieran dado la vida por estar ahí. Qué cerca está el cielo…», ha escrito, acordándose de sus familiares.

Ana Obregón sosteniendo en brazos a su nieta Ana Sandra / Gtres

El escrito ha ido acompañado de una bonita estampa familiar en la que aparecen los cuatro en uno de los rincones preferidos de Ana Obregón. Se trata de El Manantial, la propiedad que tiene en Palma de Mallorca que dispone de piscina privada y unas fantásticas vistas de ensueño al mar.

Pérdidas irreparables

«Se apagó mi vida». Con estas palabras, Ana Obregón dio a conocer cómo se encontraba tras la pérdida de su único hijo. Aless Lequio falleció el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde hacía dos años, concretamente, el sarcoma de Ewing. Una irreparable pérdida de la que todavía se está recuperando Ana. Un año después, el 22 de mayo de 2021, la presentadora recibió otro duro golpe: la muerte de su madre, Ana Obregón Navarro.

Y, en septiembre de 2022, Obregón se tiene que despedir de otro de los pilares fundamentales de su vida, su padre, Antonio García Fernández. A través de su perfil de Instagram, la intérprete le dedicó unas palabras en el que fue otro de los complicados momentos de su vida. «Amado papá. Anoche nos dejaste. Fue como un rugido que surcó el cielo para reencontrarte con Mamá, el amor de tu vida y con mi hijo, tu nieto preferido. Has vivido 96 años; difíciles en tu infancia cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas, pero con tu pasión y tu trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa», comenzó diciendo la televisiva.

«Por eso recibiste una merecida Medalla al mérito del trabajo. He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando porque en dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo. Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro , Papa , que no sé cómo lo voy a hacer. Es un privilegio y un gran honor ser tu hija. Gracias Papá por tanto», finalizó, rota de dolor.