La desafortunada caída de Luis Miguel sobre el escenario durante su último concierto en México

Luis Miguel se encuentra completamente sumergido en la gira mundial que le está obligando a recorrer numerosas ciudades del planeta donde deleita al público con un show único de los temas más característicos de su carrera musical. Este fin de semana, era el turno de México y frente a un sold out de entradas, ha protagonizado un aparatoso momento que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales. Al más puro estilo Juan Gabriel, Luis Miguel ha sufrido una desafortunada caída en riguroso directo que le ha dejado tendido en el suelo con los brazos extendidos durante varios segundos.

Todo ocurría mientras interpretaba la canción Cielo Rojo, la cual suele ir acompañada de una coreografía ligada al popular salto que suele realizar en cada una de sus actuaciones, el cual, en esta ocasión, ha supuesto una pérdida de equilibrio que ha terminado con el artista dolorido. A pesar del inesperado incidente, el equipo de iluminación actúo rápidamente, apagando las luces y marcando el final del concierto. Al mismo tiempo, Luis Miguel supo guardar la compostura hasta el último momento, permaneciendo en el suelo como si se tratara de un paso final planeado y ensayado previamente.

Luis Miguel se cae pero con estilo 💅🏻 pic.twitter.com/DBdfVF451N — Marjorie 🖤 (@marjoriemza) November 26, 2023

Como era de esperar, el inesperado momento fue grabado por muchos de los presentes, lo cual ha provocado que se generen diferentes reacciones en las redes sociales: «Hasta para caerse tiene estilo», «Pobre señor, ya está grande», «Juan Gabriel lo hizo muchísimo mejor», «¿La caída de Luis Miguel será igual de famosa que la de Juanga?», «No quiero reírme pero…», «Se ve como falsa esa caída», escriben algunos de los internautas.

Pero esta caída no ha sido el único momento llamativo del quinto concierto que ha realizado en la Ciudad de México. Y es que el cantante no pudo reprimir las lágrimas mientras interpretaba la canción La incondicional, cuya letra es una de las más emotivas de su discografía. Así, Luis Miguel se rompió a llorar sin motivo aparente, al menos no conocido para la esfera pública, algo que ha hecho que se generen numerosas especulaciones al respecto. Varios medios han apuntado que quizá es fruto de su amor hacia Paloma Cuevas, la mujer que ha llegado recientemente a su vida para robarle el corazón, aunque lo cierto es que se desconoce el motivo exacto que habrían provocado dichas lágrimas.

Luis Miguel en un concierto en Nueva York/ Gtres

Su gira por España

En su larga lista de países que recorrerá en los próximos meses, España no podía quedarse fuera y tras siete años sin subirse a un escenario ubicado dentro de nuestras fronteras, Luis Miguel ha anunciado que será el próximo 28 de junio cuando regrese al país donde vivió durante varios años de su vida. La primera actuación prevista será en Córdoba, seguida de otras tres ciudades andaluzas: Roquetas de Mar (Almería), Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Marbella (Málaga). Después de este debut en la tierra del flamenco por excelencia, el resto del país también podrá disfrutar de dicho espectáculo en ciudades como Madrid, Barcelona Murcia o Valencia, estando las entradas de las dos primeras agotadas, algo que deja entrever que la gira española será un evento memorable tanto para el artista como para sus fans.