Degeneración macular: la enfermedad que podría poner ‘fin’ a la carrera de Judi Dench

Fue hace escasos días cuando el Rey Carlos III y la Reina Camilla celebraron una recepción en Buckingham Palace para celebrar el 400º aniversario de la publicación de First Folio, el libro recopilatorio de Shakespeare que publicaron los amigos del célebre escritor siete años después de su muerte, en 1923, y que fue fundamental para la conservación de su obra. La cita reunió a numerosos rostros conocidos en la residencia oficial​ del monarca británico en Londres, como la duquesa de Gloucester y la duquesa Sofía de Edimburgo, o la actriz Helena Bonhan Carter o Judi Dench, quien fuera ganadora de un Premio Oscar por su labor en Shakespeare in love.

Precisamente esta última se convirtió en objeto de todas las miradas debido a la (in)evolución, en los últimos meses, de la enfermedad que le fue diagnosticada en 2012: generación macular. Un trastorno ocular que destruye lentamente la visión central y aguda, y que dificulta la lectura y la visualización de detalles finos. » En concreto, la degeneración macular consiste en la alteración de una parte central de la retina conocida como mácula. El problema proviene de la afectación de los vasos sanguíneos encargados de irrigar a la mácula», señalan desde el National Eye Hospital, un centro de oftalmología en Daca, en Bangladesh.

La actriz Judi Dench en un evento / Gtres

Tal y como explicó la propia Dench, aunque el origen de la degeneración macular no está claro, sí se ha identificado a la edad como uno de los factores de riesgo y, no es algo que tenga cura sino más bien «hay que aprender a lidiar con ello, es algo a lo que me tengo que adaptar. Al final, encuentras una forma de desenvolverte y superar las cosas que te resultan muy difíciles», expresó.

Y cierto es que desde que le fue diagnosticada, la actriz está recibiendo tratamiento para luchar y prevenir los avances de la enfermedad; además de ayuda para con las problemáticas que ésta le esta comportando en su día a día con respecto a su carrera como actriz. «Necesito que alguien me lea los guiones, como si me contaran un cuento. Me gusta, porque me siento e imagino la historia en mi cabeza. He tenido que encontrar otra forma de aprender mis frases, que es hacer que grandes amigos míos me las repitan una y otra vez. Así que tengo que aprender a través de la repetición y solo espero que la gente no se dé demasiada cuenta si todas mis frases suenan completamente desesperadas», contó en una entrevista.

Judi Dench en un evento / Gtres

«Esta enfermedad sí te permite hacer una cosa y es que tienes que acercarte mucho a la gente antes de poder reconocer quiénes son. Durante la cuarentena, hice una película y me dirigí de cerca a personas que llevaban mascarillas durante los ensayos, nada que ver con ninguna escena en la que estoy. Es algo exquisito si puedes hacer eso y ese es el lado bueno de todo esto, y tienes que mirar ese lado», añadió.

Por el momento, la interprete de Philomena o Red Joan no se plantea retirarse. Su último trabajo conocido es Belfast, que se estrenó el año pasado.