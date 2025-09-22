David Muñoz, cantante de Estopa, sorprende al matricularse en la Universidad de Barcelona

David Muñoz, más conocido como uno de los dos integrantes del grupo musical Estopa, ha sorprendido a propios y extraños con su última decisión personal. Y es que a sus 49 años, se ha matriculado en el grado de Historia de la Universidad de Barcelona (UB). Así lo han anunciado sus propios compañeros de clase, los cuales se han quedado boquiabiertos tras coincidir con el cantante en los pasillos de la facultad mencionada.

«Cosas que no me esperaba de 2025: que David Muñoz de Estopa estudiara en la universidad conmigo», escribía una joven en su perfil de X, donde compartía una fotografía junto al mencionado. Como no podía ser de otra manera, el post no tardó en dar la vuelta a la red, alcanzando más de un millón de visualizaciones en cuestión de minutos.

cosas que no me esperaba de 2025: que david muñoz de estopa estudiara en la uni conmigo pic.twitter.com/Bm0VPL92EX — carolina góngora🐀 (@miaurolina) September 18, 2025

En medio del revuelo, Álex Porcino Pérez, investigador predoctoral FI Historia UB, también publicó en la misma red social mencionada su experiencia con David Muñoz durante los primeros días del nuevo curso. «Jamás pensé que podría encontrarme en la facultad donde trabajo a mi cantante favorito como alumno de historia y encima que te hable como si te conociera de toda la vida y te pregunte por la tesis que estás haciendo. Simplemente increíble», expresaba, dejando entrever que el artista se ha mostrado muy cercano con sus compañeros, dejando a un lado el éxito que le rodea y sacando a relucir su faceta más humana.

Jamás pensé que podría encontrarme en la facultad donde trabajo a mi cantante favorito como alumno de historia y encima que te hable como si te conociera de toda la vida y te pregunte por la tesis que estás haciendo. Simplemente increíble. pic.twitter.com/36Qo4HzTRD — Àlex Pocino Pérez (@alex_pocino) September 18, 2025

Cabe destacar que días antes de que salieran a la luz estas fotografías, las Mamarazzis ya adelantaron la noticia en su podcast, donde hicieron hincapié en que David no había tomado esta decisión a raíz de un impulso, ya que siempre se ha mostrado como un auténtico apasionado por la Historia Antigua. Además, también señalaron que su vuelta a los estudios no implicaría su retirada de los escenarios, ya que sus planes son compaginar la universidad con sus compromisos profesionales, los cuales son varios de cara a los próximos meses. Aunque sin duda el más especial tendrá lugar el próximo 28 de septiembre, cuando sean los encargados de actuar en el Piromusical de La Mercè 2025, el cierre de las fiestas patronales de la Ciudad Condal.

Jose y David Muñoz, los integrantes del grupo musical Estopa, en un concierto en Barcelona. (Foto: Gtres)

Según lo publicado, David Muñoz nunca cursó estudios superiores. Realizó sus primeros pasos laborales en el bar que regentaban sus padres en Cornellá y, tiempo después, dejó el instituto. Es por ello por lo que fue contratado en trabajos que no requerían formación, siendo el último antes de dedicarse a la música en Novel Lanhwerk, una fábrica filial de la Seta. Pero nunca es tarde. Y ahora, el artista ha decidido ampliar sus conocimientos y vivir por primera vez su etapa universitaria.