Curro Romero, homenajeado en Sevilla bajo la orgullosa mirada de Carmen Tello

Curro Romero ha vivido un día muy especial. El torero ha sido homenajeado en Camas, su municipio natal. Un día en el que, como no podía ser de otra manera, ha estado acompañado de su mujer, Carmen Tello, con la que comparte su vida desde hace décadas. Durante todo el evento, Tello no cesó de profesar gestos de cariño hacia su marido y ha tenido una actitud muy protectora. Detalles que ponen de manifiesto el fuerte compromiso que mantiene con el espada, que atraviesa momentos delicados de salud por los que siempre se ha mostrado preocupada, pero esperanzada. A pesar de todo esto, la pareja continúa acudiendo a actos sociales y, por supuesto, no podían faltar a esta cita tan importante que, a todas luces, ha despertado un ferviente sentimiento de pertenencia en Romero.

De la misma manera, ha estado arropado por numerosas figuras del toreo y empresarios relacionados con este mundo, entre las que destacaron El Almendro, Emilio Muñoz, Diego Urdiales, Juan Ortega, Pablo Aguado, David de Miranda, Tomás Campuzano, Pepín Liria, Rafael Torres, Esaú Fernández o Alfonso Oliva Soto, entre otros.

Curro Romero arropado por numerosas figuras del toreo. (Foto: Gtres)

Así ha sido el homenaje a Curro Romero

El Ilustrísimo Ayuntamiento de Camas ha elegido este sábado, 29 de noviembre, la fecha para llevar a cabo el descubrimiento del busto dedicado a Curro Romero. Con esta escultura, que refleja el rostro de Romero, la corporación municipal pretende reconocer su «trayectoria, arte y legado». «A don Francisco Romero López ‘Curro Romero’. Hijo Predilecto de Camas», reza la placa. «Orgullo eterno al Faraón de Camas», concluye. A lo largo de su vida dedicada al toro, el diestro ha alcanzado numerosos hitos, entre los que destacan siete salidas por la Puerta Grande de Las Ventas, en Madrid, y cinco por la Puerta del Príncipe, en la capital hispalense.

Busto que homenajea a Curro Romero en Camas. (Foto: Gtres)

Se trata de un acontecimiento que llega en una fecha muy especial, puesto que el próximo lunes, 1 de diciembre, cumple 92 años. A pesar de que tiene mermadas sus facultades físicas y se mueve en silla de ruedas, el ánimo del maestro continúa intacto y así lo muestran las imágenes que inmortalizan el momento que venimos describiendo. Otro acontecimiento en el que pudimos verlo recientemente fue durante el enlace de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla. Un día especial al que no quiso faltar, puesto que le une un vínculo muy especial, de amistad, con la Casa de Alba y sus miembros.

Carmen Tello y Curro Romero en Camas. (Foto: Gtres)

Enfundado en sus mejores galas, Curro Romero llegó al número 13 de la calle Santa María de Gracia en torno a la una de la tarde, donde se encuentra la peña taurina que lleva su nombre. Fue entonces cuando comenzó el acto para el que ha lucido un impecable traje oscuro que ha combinado con camisa azul claro y corbata marino con rayas transversales. Una rama de olivo, que salía del bolsillo superior izquierdo de la americana, era el complemento perfecto que ponía el broche de oro a su atuendo.

Carmen Tello en el homenaje a Curro Romero. (Foto: Gtres)

Carmen Tello, por su parte, ha seleccionado un look compuesto por un cuerpo blanco, un pantalón negro de corte recto y con mucho movimiento y un kimono de terciopelo topo. Una apuesta muy elegante que remató con un collar largo y una cartera de mano en perfecta sintonía con lo descrito anteriormente.