Hace unos días el mes de noviembre se abría paso para dar comienzo a una nueva temporada cargada de momentos que no pasarán desapercibidos. El primero de ellos tuvo lugar durante el día de ayer, cuando Eva González celebraba su 41 cumpleaños de una manera muy especial: rodeada de su entorno más cercano. La presentadora ya nos ha dejado ver en más de una ocasión que una de sus maneras preferidas de pasar su tiempo libre es en compañía de su marido, Cayetano Rivera, y del hijo que tienen en común.

El torero no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer público el amor que siente por su esposa y ha querido demostrárselo subiendo una preciosa instantánea que derrocha felicidad. En ella, aparece la modelo abrazando a los pequeños Cayetano y Martín mientras muestra una gran sonrisa. Para poner el broche de oro a este recuerdo del verano, el diestro ha acompañado la imagen con unas breves palabras cargadas de sentimientos: “Muchas felicidades, amor”, escribía.

Como no podía ser de otra manera, la anfitriona de La Voz ha podido disfrutar de una tarta a la que no le faltó ningún detalle. Se trataba de un bizcocho turquesa de plátanos, piña y nueces con crema de queso y ligeros toques de caramelo salado y chocolate. Un delicioso dulce que tenía una pinta exquisita y además estaba decorado con adornos florales y dos velas plateadas que esperamos que la sevillana haya soplado para pedir un deseo.

La ganadora del certamen de Miss España 2003 quiso compartir una foto de pastel con su millón y medio de seguidores en Instagram, en la cual escribió un mensaje cargado de optimismo para los próximos meses: “A por otra vuelta al sol #Eva41”. Y aunque probablemente la felicitación de Cayetano se haya coronado como una de las más especiales en el día de Eva, no ha sido la única. Muchos rostros conocidos aprovecharon la publicación de la que fuera presentadora de MasterChef para enviarle sus mejores deseos en esta nueva etapa. “Felicidades, bombón. Que cumplas muchos más”, escribía Sara Carbonero; “Mil felicidades; bombón!!!! Por muchos más”, indicaba Paloma Cuevas; “Felicidades corazón !” le decía Ana Obregón. Por su parte, su cuñada Irene Rosales también quiso hacer gala de su buena relación con Eva y así se lo expresaba vía Instagram: “Feliz vida, querida”.

Llegan los 41 en un momento de felicidad

No cabe duda de que Eva cumple un año más en uno de los momentos más felices de su vida. Tanto en lo personal como en lo profesional, a la presentadora le va viento en popa. Y no es para menos, ya que ha conseguido formar una preciosa familia junto al pequeño Cayetano, de 3 años, y su marido. Aunque lo cierto es que ambos siempre han preferido mantener la hermeticidad con respecto a su vida privada y no desvelar todos y cada uno de los planes románticos que hacen cuando el trabajo se lo permite.

Y es que respecto al ámbito laboral, podría decirse que Eva González “no para”. Después de haberse puesto al frente de MasterChef durante seis años, la presentadora ha decidido apostar por un nuevo formato y convertirse en la maestra de ceremonias del famosísimo talent musical La Voz.