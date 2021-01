‘Cuéntame cómo pasó’ no podía dejar de lado lo que ha supuesto la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo desde el pasado mes de marzo. Y por primera vez en la historia de esta longeva y exitosa serie de TVE, el equipo de guionistas ha utilizado los saltos en el tiempo. Así comenzaba el primer capítulo de esta vigesimoprimera temporada, situando a los Alcántara en el año 2020 en uno de los momentos que más nos ha unido: el aplauso a los sanitarios. Y es ahí cuando conocemos a Carlitos y a María de adultos, encarnados por Carlos Hipólito -la voz en off del niño desde el primer capítulo, encargado de narrar la historia de la familia-, y Silvia Abascal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Silvia Abascal (@silviaabascal)



La pequeña de la casa trabaja como médico en un hospital junto a Jorge, su marido. Es ella quien descubre que Antonio Alcántara está ingresado por COVID. Y parece que no le queda mucho: «Puede ser hoy», le dice entonces un compañero de guardia. En una de las escenas María llama por teléfono a Carlos para informarle sobre el estado de salud. Una secuencia que hubiera pasado desapercibida de no ser porque las redes comenzaron a arder, destacando un polémico ‘detalle’. Y no es otro que el de ver a una doctora quitándose la mascarilla en el interior del hospital para hablar por el móvil. «Con la mascarilla quitada dentro del hospital. Ni en la ficción seguimos las normas», escribe un usuario de twitter.

Empezáis metiendo gravemente la pata, no se debe de quitar la mascarilla para hablar por teléfono y menos una sanitaria. Un pésimo ejemplo que no se ajusta a la realidad.#Cuentame2020 pic.twitter.com/SGSDVYx8na — Dani_Gomez (@__DaniGomez) January 14, 2021

«Empezáis metiendo gravemente la pata, no se debe de quitar la mascarilla para hablar por teléfono, y menos una sanitaria. Un pésimo ejemplo que no se ajusta a la realidad». «Una médico en un hospital lleno de COVID quitándose la mascarilla para hablar por teléfono. RTVE dando ejemplo», dice otro. Y otro twittero sentencia: «Que con mascarilla también se puede hablar por teléfono. No enseñéis eso porque luego la gente se lo toma al pie de la letra».

Tras este novedoso flash al futuro, donde sabemos que Carlitos ha regresado de Nueva York para cuidar a su madre y donde además veremos al barrio de San Genaro vivir en tiempos de coronavirus, y sufrir la borrasca Filomena, esta nueva temporada de ‘Cuéntame cómo pasó’ regresa al al mítico año 1992, donde volvemos a reencontrarnos con un matrimonio separado y Merche intentando rehacer su vida. Pero su exmarido siempre está presente: «Yo no necesito a Antonio para nada», le dice a su madre Herminia, que responde haciéndole ver a su hija que el padre de sus hijos es su mitad.

Así dejamos a los Alcántara

Tras 40 años de matrimonio Merche y Antonio se despidieron en la temporada 20, con una noche de pasión a modo de acercamiento. Pero además, la expareja mantenía una sentida conversación en la que Antonio dejaba claro que entendía los motivos por los que su ex había puesto punto y final a su relación. «Comprendí que esa idea fija que tengo yo de que solo me perteneces a mí y a nadie más es un error. Tú eres tú, no eres de nadie», le dice Antonio a Merche pidiéndole una nueva oportunidad. «Tú y yo somos indivisibles», le dice sin poder evitar la emoción del momento.

Y mientras que su hija María rompe con su pareja, Inés daba un paso al frente en un auténtico acto de valentía al confesarles a sus padres que estaba manteniendo una relación con otra mujer, Belén. A pesar de la sorpresa inicial que esto supone para todos los Alcántara, Antonio y Merche terminaban por aceptarlo, anteponiendo la felicidad de su hija mayor ante todo lo demás.