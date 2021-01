Dos décadas después de empezar su historia y colarse en los hogares de diferentes generaciones de españoles, ‘Cuéntame Cómo Pasó’ sigue haciendo historia. Este jueves 14 de enero arranca su 21ª temporada (22.10, La 1) y lo hace con un giro inesperado de los acontecimientos. Miguel Ángel Bernardeau y todo su equipo de guionistas se han sacado un as de la manga inesperado: los saltos de tiempo.

¡NUEVA PROMO! Los Alcántara vuelven y lo hacen por partida doble: 1992 y 2020 se unirán para contarnos dos años decisivos en la historia de España 🔥 Este jueves a las 22:10 en @La1_tve de @rtve ❤️#CuéntameT21 pic.twitter.com/Ri2H62cf32 — Grupo Ganga (@GrupoGanga) January 12, 2021

Los nuevos capítulos de la familia Alcántara mezclaran dos décadas diferentes. Por un lado, el año 1992; con una España orgullosa por la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona; por el otro, todo lo sucedido en 2020, un año marcado por el signo de la pandemia por COVID-19. Así, se podrá ver a Antonio (Imanol Arias) y Merche (Ana Duato) convertidos en dos ancianos muy preocupados por el avance del coronavirus en España.

‘Cuéntame cómo pasó’ busca acercarse al espectador buscando la proximidad con el contexto actual, así como incorporar otro estrato de público diferente, alejado del franquismo y la transición con el que empezaron hace veinte temporadas. El coordinador de guion, Fernando López Puig, lo ha explicado a la perfección en palabras para la cadena pública: «Esta temporada rompe el formato de relato y lo que antes transcurría hace unos años, ahora salta, de pronto, a hace unos meses. Tocamos una realidad más cercana y más nostálgica, todos los personajes están en dos tiempos y dos mundos diferentes».

Una de sus protagonistas, Ana Duato, se ha mostrado entusiasmada ante esta nueva entrega de la ficción: «Es el recorrido de toda una vida». La actriz que da vida a’Merche Alcántara’ piensa que «te da la posibilidad de cerrar una historia, desde que eres un niño hasta que te conviertes en un anciano». El otro gran papel estelar lo interpreta Imanol Arias, también ilusionado con esta temporada y confiesa que se ha inspirado en su madre para echarse encima unos cuantos años: «Mi padre murió joven y mi gran luz ha sido el comportamiento de mi madre, que tiene 92 años. He pasado mucho tiempo con ella este verano, he observado sus gestos… y ha sido muy emocionante verme envejecer… Creo que voy a llegar a los 90 años porque me he visto».

El relato de 2020 arranca con Carlos Alcántara regresando de Nueva York y, ahora, cuidando de Mercedes. Por su parte, María la pequeña de los Alcántara, trabaja en un hospital junto a su marido Jorge, también médico, luchando día y noche contra la COVID-19. La hija de la pareja, Alba, es una adolescente que pasa buenos ratos de su confinamiento cotilleando los álbumes de fotos junto a la abuela Mercedes, mientras los primos Oriol y Santi, los tíos Toni e Inés, y los vecinos de San Genaro intentan continuar con sus vidas sorteando el virus. Así, veremos a Merche vacunarse contra el coronavirus o a la familia sufrir el paso de ‘Filomena’, el temporal de nieve que estos días azota a nuestro país. «Estamos escribiendo sobre lo que estamos viviendo», dicen los creadores de la serie.

“¿Qué será de ese Carlos que interpretaba Ricardo Gómez? Es un personaje que hemos construido entre los dos y siempre me he fijado en la interpretación de Ricardo para hacerlo mío” Carlos Hipólito se pondrá, por primera vez, en la piel de Carlos Alcántara frente a la cámara ❤️ pic.twitter.com/fOeVXMxAjy — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) January 12, 2021

Otra de las grandes novedades es el salto a la pantalla de Carlos Hipólito, el actor que da voz a Carlitos Alcántara, narrador de toda la serie. Se meterá por primera vez en la piel del hijo de Antonio y Merche. El actor no esconde su emoción: «Veremos a un Carlos más maduro y más sereno, pero sigue muy vinculado a su familia». Hipólito coge el testigo de Ricardo Gómez, el actor que durante tantos años ha dado vida a Carlitos: «Está muy contento de que sea yo quien interpreta a Carlos de mayor», dice su relevo.

Mientras tanto, la década de los 90 también se plasmará con los saltos de tiempo mencionados. Son años de festividad en España, de presumir de acontecimientos como la Expo de Sevilla o los JJOO de Barcelona. Sin embargo, también son tiempos duros marcados por el auge del SIDA, los casos de corrupción y una crisis económica que se manifiesta en huelgas como la de los servicios de limpieza en Madrid.

