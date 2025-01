Cristina Pedroche ha emitido un contundente comunicado en sus redes sociales para zanjar todas las dudas sobre su segundo embarazo. El anuncio, realizado el pasado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, había generado escepticismo entre algunos seguidores y medios de comunicación, quienes dudaron de la veracidad de la noticia debido a la fecha elegida. En su mensaje, Pedroche ha explicado las razones personales que la llevaron a compartir esta información en esa fecha y ha respondido a las críticas recibidas desde entonces.

En su publicación de Instagram, la presentadora ha explicado que el 28 de diciembre es una fecha muy significativa para ella debido a un doloroso episodio que vivió hace dos años. En esa misma fecha, una revista publicó sin su consentimiento la noticia de su primer embarazo. «Hace dos años, el 28 de diciembre, una revista publicó en portada una foto de Dabiz y mía diciendo que estaba embarazada. Esa revista no se puso en contacto conmigo para preguntar si era verdad o mentira. Simplemente lo publicaron, supongo que pensando que si era mentira tampoco pasaría nada porque era el Día de los Santos Inocentes», ha detallado Pedroche. Este hecho le causó un profundo malestar, pues sintió que algo tan íntimo y especial como su primer embarazo le había sido arrebatado.

Con el objetivo de resignificar esa fecha y convertirla en un día de celebración, Pedroche decidió anunciar su segundo embarazo el 28 de diciembre de 2024. En el comunicado, la colaboradora de televisión ha subrayado que jamás jugaría con un tema tan serio como un embarazo y ha lamentado a partes iguales la falta de confianza en su palabra por parte de algunos de sus seguidores y medios de comunicación. «Nunca lo vi venir. La gente dice: ¿y por qué no lo publicaste un día antes o un día después? Como he dicho antes, era una fecha que yo tenía marcada por el dolor y quería sustituirla por algo bonito», ha afirmado.

Cristina Pedroche se encuentra en el tercer mes de gestación, de modo que se espera que se convierta en madre por segunda vez en el verano de este 2025. Antes de la confirmación de la feliz noticia, la presentadora y su esposo, Dabiz Muñoz, ya habían confesado en más de una ocasión el deseo de ambos de tener otro bebé que no se llevase mucho más de año y medio con su primera hija en común, Laia.

Las críticas a Cristina Pedroche por su vestido hecho de leche materna

Sin embargo, las críticas hacia Cristina Pedroche no se han limitado únicamente al anuncio de su embarazo. La presentadora también ha estado en el centro de la polémica en los últimos días por su tradicional participación en las campanadas de Fin de Año. Desde hace varios años, Pedroche ha generado gran expectación por los vestidos que luce durante la retransmisión de este evento en Antena 3. Sus elecciones de vestuario suelen dividir al público y provocar debates en redes sociales. Este año no ha sido la excepción, y las críticas hacia su look han vuelto a acaparar titulares.

Pedroche optó por un vestido confeccionado con placas de leche materna solidificada. La elección fue calificada por muchos como innecesariamente provocadora y ha despertado críticas en redes sociales. Sin embargo, la presentadora ha defendido su propuesta como una forma de visibilizar la lactancia materna y romper tabúes sobre el cuerpo femenino. Cristina Pedroche ha explicado que su intención era dar protagonismo a un tema esencial para las madres, reivindicando la importancia de normalizar procesos naturales como la alimentación de los bebés, lejos de los prejuicios sociales.