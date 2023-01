El embarazo de Cristina Pedroche fue todo un bombazo en la crónica social. Aunque la noticia saltó a la prensa antes de que ella misma la anunciara, no dudó en compartir una de las mejores cosas que le habían pasado en 2022. Con un post de lo más divertido y justo antes de presentar las Campanadas, la de Vallecas comunicó que estaba esperando su primer hijo junto a Dabiz Muñoz.

Sin embargo, desde entonces, no ha querido seguir dando detalles de este proceso a sus seguidores, con quienes ha creado un vínculo más allá de la Red. ¿El motivo? Ella misma lo acaba de anunciar: «Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo. Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios», ha comenzando explicando, añadiendo que han sido muchas las «burradas» que ha leído en Twitter a raíz de salir a la luz su nuevo proyecto: presentar Password.

«Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte», ha zanjado. No obstante, lo que puedan decir sobre su trabajo no le afecta tanto como lo que puedan decir de su reciente embarazo: «No sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar. Yo no trabajo solamente de mis redes sociales, mi profesión a día de hoy es otra y si veo que a nivel personal me empieza a afectar, sintiéndolo mucho tanto mi Instagram y las otras redes pasarán a ser únicamente sobre mi trabajo».

Una preocupación que se ha incrementando desde el momento en que supo que estaba esperando un hijo. Y es que, ahora, su mayor prioridad no solo es protegerse ella misma de las críticas, sino también a su bebé: «Sé que sois muchos los que me apoyáis y me dais cariño, pero en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos, a mí y a mi bebé. Ojalá esto fuera un sitio seguro donde poder mostraros mi cambio, contaros con toda la ilusión que tengo de cuántas semanas estoy, cómo lo estoy llevando, el sexo del bebé…Pero me da miedo».

El anuncio de su embarazo

Cristina Pedroche siempre ha sido un rostro habitual de Instagram, donde comparte tanto su vida personal como profesional con los más de tres millones de seguidores que acumula. Pero todo parece haber cambiado desde que se enteró de su embarazo, sobre todo cuando los medios de comunicación se adelantaron para dar la noticia: «No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar».