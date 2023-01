Después de convertirse por octava vez en la presentadora de las campanadas de Antena 3 y ser uno de los rostros de más éxito de la cadena de Atresmedia, nada hacía presagiar el duro golpe profesional que ha recibido hace escasas horas Cristina Pedroche (34). La colaboradora de Zapeando ha sido rechazada por el grupo de comunicación para el que trabaja, para presentar un formato que se estrenará próximamente. Otra vez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Ha sido ella misma la que ha hecho pública la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde ha admitido estar «triste». «Hace tiempo hice un casting para una cosa y hoy me han dicho que no. Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí. ¿Sabéis cuando pensáis que algo va a pasar o que tiene que ser y al final no ocurre? Pues así me siento. Pero lógicamente esa decisión no depende de mí y finalmente no he sido elegida», ha explicado convencida, eso sí, de que algún día llegará el que sea su «proyecto». «Yo sigo con fuerza, ganas e ilusión esperando el que crean que es mi proyecto. Mínimo un año más podré esperar».

Unas declaraciones que pondrían en tela de juicio una vez más el descontento de Pedroche con Antena 3. Y es que son muy parecidas a las que a finales de 2022, la mujer de Dabiz Muñoz (42) concedió en una entrevista para El Confidencial. «Soy joven, guerrera y tengo la esperanza de que cada vez que sale un programa nuevo me lo den a mí. Luego veo que no y me desilusiono, pero enseguida pienso que será el siguiente. Lo único que pido es hacer castings y que me vean», manifestó entonces la presentadora.

Todo apunta a que el formato al que se refiere la vallecana es Password. Atresmedia anunció el pasado mes de octubre que había adquirido los derechos del popular concurso. Asimismo, este mismo viernes, confirmaba que había decidido que Luján Argüelles (45) fuera de nuevo la conductora del mítico programa de Fremantle. Se espera que el formato comience las grabaciones el próximo mes de febrero para regresar a la pequeña pantalla lo antes posible y doce años después de su última emisión.

Este varapalo profesional le llega a Cristina Pedroche tan solo unas semanas después de ser duramente criticada por el vestido que lució durante las Campanadas y de que se hiciera público que está esperando su primer hijo junto con el tres veces galardonado con una estrella Michelin. «No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso», contó la presentadora en un texto compartido en redes sociales junto una foto en la que aparece con Dabiz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

La noticia fue adelantada por la revista Lecturas, generando malestar en la pareja. «No hemos podido elegir ni cuándo ni cómo dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo», añadió.