Cristina Pedroche se encuentra en un gran momento profesional. Desde hace ya varios años, la presentadora se ha convertido en uno de los rostros más conocidos y aclamados de la televisión. Sin ir más lejos, ya es toda una tradición que sea la encargada de dar las Campanadas en Antena 3 desde hace siete años. No solo eso porque a su puesto fijo como colaboradora de Zapeando hay que sumarle que ha sido la presentadora estrella de 'Love Island', un formato que se puede ver en AtresPlayer en el que los participantes pueden encontrar el amor. Ahora, ha lanzado su nuevo proyecto de la mano de Intimina. Una marca experta en el cuidado femenino.

Este jueves ha tenido lugar la rueda de prensa en la que Pedroche ha lucido un look compuesto por una camisa y una mini falda con un estampado de cebra que ha combinado con un sujetador fucsia y unas sandalias de tacón ancho. En cuanto al cabello, ha optado por una cola de caballo con la raya en medio. Durante la presentación de los productos, Cristina ha querido romper con todo tipo de tabús. Por un lado, ha dado su opinión en relación a la menstruación, pues bajo su punto de vista es un tema del que se tiene que hablar con más naturalidad y, que para que eso ocurra la educación escolar y familiar tienen hacerlo posible.

También ha revelado a la agencia Gtres que aún no quiere ser madre, pues por el hecho de ser mujer no tiene por qué estar en la obligación de serlo. ” Tengo 32 años y no tengo intenciones y a lo mejor no me lo planteo nunca. Es una opción más. Y voy a seguir siendo igual de buena mujer y me voy a sentir igual de realizada. La finalidad de mi vida no es ser madre”, ha explicado con total sinceridad.

No es la primera vez que la presentadora hace este tipo de declaraciones. Fue el 30 de junio de 2018 cuando expresó a través de las redes sociales que: “No, no creo que al final se me pase el arroz. No, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé. No, aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía. No, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro. De verdad, dejemos que cada mujer haga lo que quiera con su vida y no presionemos. La maternidad es una opción que cada mujer debe poder elegir libremente”.

Asimismo, también ha dado su opinión sobre uno de los temas más actuales tanto en la prensa rosa como en la sociedad: el documental de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Cristina Pedroche se ha compadecido de ella y según la modelo es algo que tenía que salir a la luz.