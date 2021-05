Cristina Pedroche, abatida tras dar el último adiós a su abuela

Cristina Pedroche ha sufrido un duro mazazo. Este domingo la presentadora ha dado a conocer la triste noticia de que ha perdido a un ser querido. Lo ha hecho a través de las redes sociales donde ya reúne casi tres millones de seguidores. «Despedirse de alguien es muy doloroso, pero hacerlo en esta situación, la verdad, es horrible”, ha comenzado diciendo para después explicar que el jueves por la noche falleció su abuela tras haber estado 18 días luchando en el hospital contra la Covid-19.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

“Esta foto es de ayer del tanatorio donde pudimos ir algunos familiares a despedirla, y claro, ella a través de este arcoíris quiso estar presente. Los abuelos y las abuelas deberían ser eternos. Y siempre lo serán si los tenemos presentes en nuestros corazones”, ha explicado el post en el que ha expresado sus sentimientos en este momento tan delicado para ella. No solo ha querido dedicar unas especiales palabras a su familiar, sino que ha aprovechado para agradecer a los médicos el trabajo que hacen diariamente. “Me gustaría dar las gracias, una vez más, a todos los sanitarios por el maravilloso trabajo que están haciendo para todos. En especial, en este caso, al hospital Infanta Leonor por tratar con tanto cariño a mi abuela”, ha dicho Pedroche.

La mujer de Dabiz Muñoz también ha hecho un llamamiento a la sociedad para crear conciencia del virus que se está cobrando la vida de miles de personas en todo el mundo. «El virus sigue estando entre nosotros y sigue llevándose vidas cada día como la de mi abuela. Aunque se levanten algunas restricciones debemos ser responsables, debemos seguir teniendo mucho cuidado”, ha comentado para después pedir que se acuda a la cita cuando el centro sanitario llame para poner la inyección contra el coronavirus. “Por supuesto cuando nos llamen, tenemos que vacunarnos, es la única manera de salir de esta”, ha sentenciado desde el dolor.

Como era de esperar, la publicación no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño. «Un abrazo muy fuerte, pequeña. Aquí me tienes para todo y para siempre», ha escrito su compañera Anna Simón mientras Edurne ha comentado: «Cuánto lo siento… mucho ánimo y mucho amor para todos». No han sido los únicos rostros conocidos que han querido tener un detalle con la comunicadora, pues Chenoa, Beatriz Luengo, Cristina Castaño, entre otros, también han mostrado sus condolencias a la it girl.

Desafortunadamente, Cristina Pedroche ya sabe lo que es perder a un familiar. En abril de 2020 también sufrió una dolorosa pérdida, la de su otra abuela, Dominga. «Están siendo días muy duros que parecen sacados de una pesadilla de la que no solo quiero, sino que necesito despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles. Darles el último adiós nos hace ser seres humanos y estar acompañados en el duelo. Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso», escribió durante el confinamiento.