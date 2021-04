Cristina Pedroche ha vuelto a estallar contra quienes han criticado su cuerpo. No importa lo que haga, no importa lo que publique, sus haters siempre al acecho, no dudan en comentar sus fotos y no precisamente con mensajes positivos o constructivos. En esta ocasión la excusa ha sido una fotografía que ha publicado la presentadora en la que aparece con unos shorts y un top deportivo, y en la que puede apreciarse su espectacular figura.

Pues bien, los comentarios criticando su cuerpo y su estilo de vida no han cesado, hasta que la comunicadora ha decidido zanjar esta nueva ‘polémica’ dando las explicaciones que ha considerado. Cansada de las críticas por cualquier cosa que publique, diga o haga, Pedroche ha estallado: «Como siempre, tengo comentarios positivos y comentarios negativos pero no me gustan mucho cuando dicen que estoy obsesionada con el deporte y que estoy muy musculosa y tonterías».

Los internautas que han vertido sus críticas en el post hacen referencia especialmente a su abdomen y a su supuesta obsesión por el deporte. «En la foto se me ve más el abdomen súper duro por las sombras y tal, pero sí, lo tengo duro y estoy orgullosa», dice en sus stories afirmando además que estas críticas son «un halago».

La colaboradora de ‘Zappeando’ ya está de vuelta en lo que a leer y escuchar los comentarios negativos que se hacen sobre ella. Es feliz, está enamorada y le encanta su trabajo, pero además es una mujer positiva y sabe hacer de lo destructivo, lo contrario. Así lo ha hecho, pero también ha querido dejar claro que no está obsesionada con el deporte, «estoy obsesionada con encontrar mi mejor versión y para mí, entrenar y llevar una dieta equilibrada es parte de ser mi mejor versión». Y en esa mejor versión, además del ejercicio y la alimentación, también entra la meditación.

Según ella, «mi mejor versión no es la más delgada ni la más musculosa. Si de repente me salen más músculos porque hago más entrenamiento de fuerza es guay». Por si fuera poco, ha dejado constancia de cómo realiza esa búsqueda de su mejor versión: entrenamientos de manera virtual desde casa o desde el hotel, si está trabajando, yoga o meditación cada mañana y dieta sana.

Para finalizar su discurso, Cristina Pedroche ha sugerido a sus críticos que busquen su mejor versión, «vive y deja vivir porque solo así podremos ser felices todos». Y por si quedaban dudas, ha confirmado que no tiene intención de cambiar: «Seguiré entrenando cuatro o cinco días a la semana y comiendo sano para encontrar a la mejor Pedroche».

Así son las redes sociales donde las influencers tienen que vérselas tanto con sus followers como con sus haters. Y, aunque la polifacética presentadora juega bien sus cartas, también necesita, de vez en cuando, poner los puntos sobre las íes, y siempre en su misma línea, que no es otra que la sentirse bien consigo misma.