Año tras año, Cristina Pedroche se corona como la gran protagonista de la Nochevieja. La de Vallecas ha hecho de su look de las Campanadas un clásico gracias a su capacidad de arriesgar y mantener a los espectadores pegados a la pantalla con Antena 3 para dar comienzo al Año Nuevo. Pero lo cierto es que pese a haber conseguido el récord de audiencias durante la jornada nocturna del 31 de diciembre, los momentos después no habrían sido de color de rosa para la presentadora. Así lo confesó ella misma a través de sus redes sociales, donde desveló estar viviendo unos “días difíciles” a causa de ciertos comentarios y gestos que “le hacen sentir muy mal”.

Por este motivo, la esposa de Dabid Muñoz dejó en un segundo plano el mundo virtual pese a ser muy activa normalmente. Un hecho que hizo que sus casi 3 millones de seguidores en Instagram comenzaran a preocuparse sobre cómo se encontraba tras lucir el famoso vestido del diseñador Manuel Piña. Para solventar cualquier duda, ha sido la propia Pedroche quien ha protagonizado una entrevista para ¡Hola! en la que ha expresado su descontento ante la actitud de algunas personas: “La gente no es nada respetuosa. Cuando me faltan el respeto y me dicen burradas durante el resto del año, mi mente está mucho más tranquila y paso, pero en diciembre mi mente está sobrepasada porque estoy todo el día poniendo lo mejor de mí en las Campanadas, la presión, mi creatividad… ¡Todo! El día treinta y uno de diciembre me desnudo entera. Y cuando digo que me desnudo no hablo de si hay más tela o menos tela, hablo de mis sentimientos, me expongo totalmente”, se sinceraba para el citado medio.

No obstante, la continua presión mediática en la que se ha visto inmersa ha provocado que necesite dedicarse un tiempo a sí misma y a ser ajena a todo lo que ocurre en redes sociales y en el exterior: “Tenía unos días libres que me han venido perfectamente para descansar, para estar en casa, hacer mucho yoga, meditación, leer… Estoy haciendo cosas que durante el año no me da tiempo hacer o que no me apetece tanto, entonces ahora estoy cuidándome a mí misma”, ha expresado.

Pese al malestar que ha sentido la presentadora tras su aparición en la Puerta del Sol junto a Chicote, los datos avalan su éxito y su protagonismo una vez más, lo que tal vez conlleva un aumento en la presión de cara a las Campanadas de los próximos años. Algo que parece no preocupar a la joven, que tiene como objetivo seguir fiel a sus principios: “Yo me pongo presión siempre. Lo importante para mí no es la audiencia, aunque ha sido increíble. Cada año intento sorprender y mejorarme a mí misma y cuando compites contra ti es más difícil superarte”, confesaba con la mirada puesta en su próximo y esperado proyecto: “Hacerlas o no, no depende de mí. Si repito, ¡yo feliz!”, finalizaba en la entrevista para ¡Hola!.