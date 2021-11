En plena recta final del 2021, Cristina Pedroche pone especial atención en su gran aparición en la Puerta del Sol para despedir el año junto a Chicote. Ya es costumbre que la de Vallecas dé las Campanadas en Antena 3 con un vestido que se convierte en el gran protagonista de la noche y en el tema de conversación de todas las familias de nuestro país durante la cena Nochevieja. Pero lo de reinventarse no es tarea fácil, y después de 7 años consiguiendo dejar boquiabierta a la audiencia, la presentadora cada año lo tiene más difícil para superarse con su estilismo.

Para crear aún más expectación sobre cuál será el look con el que dé la bienvenida al 2022 bajo la atenta mirada de los espectadores, Pedroche ha desvelado algunos detalles sobre cómo va el proceso de creación de su vestido. La esposa de Dabid Muñoz ha aprovechado su presencia en Zapeando para confirmar que el traje ya está hecho: “Lo que es el vestido ya está”. Pero ha querido dejar claro que lo importante no es solo la prenda en sí, sino los detalles que hacen que pueda transmitir un mensaje a través de este: “Faltan algunas cosas. Ya sabéis que no soy solo un vestido”, confesó. Y es que después de varias horas de trabajo en el diseño del vestido, la colaboradora quiere que en una de las noches más especiales de su año todo salga a pedir de boca, pudiendo dar voz a un mensaje que pueda ser entendido por todos con su atuendo como principal canal de transmisión.

Este objetivo ya fue desvelado por Josie hace unos meses. El exconcursante de MasterChef Celebrity se ha convertido en la mano derecha de Cristina de cara a las Campanadas, siendo su gran consejero y estilista entendiendo a la perfección las ideas de la influencer: “Quiero hacer algo que sea más mensaje que vestido”, destacaba el asesor. Y es que aunque la revisión final del vestido se haya hecho esperar a consecuencia de un viaje de Josie, muy pronto tendrá lugar este “vistazo” y ambos podrán ultimar los detalles a tan solo un mes de la gran fecha. La última aparición pública conjunta tuvo lugar a comienzos de este mismo mes, cuando la modelo compartió una foto en su Instagram junto a Josie en la que confesó reconoció que tenía muchas ganas “de contar cosas” acerca del traje de Nochevieja.

Aunque en esta ocasión Cristina Pedroche haya dado más detalles que en otros años sobre cómo está siendo el proceso de creación de su outfit navideño, no ha querido desvelar nada más allá que pueda dar pistas sobre el aspecto del vestido. La locutora se toma muy en serio eso de sorprender a todos los que quieran tomarse las uvas de la mano de Antena 3, y por ello intenta mantenerse hermética con todo lo que tiene que ver con su atuendo para las Campanadas. No nos queda otra que esperar hasta la noche del día 31 para ver cuál será la elección de la vallecana y desvelar una incógnita que ya se ha convertido en la tradición perfecta con la que pasar de un año a otro.