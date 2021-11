Cristina Pedroche vive acostumbrada a estar en el centro de la polémica. Es una evidencia desde hace tiempo que su rostro no deja indiferente a nadie, tanto bien para como para mal. Su día a día pasa por enfrentarse a comentarios despectivos, faltas de respeto, ataques gratuitos y demás. Normalmente, la madrileña permanece ajena, pero hay ocasiones en las que no le queda más remedio que involucrarse porque se traspasan ciertos límites.

Eso es lo que le ha sucedido cuando se encontraba promocionando el negocio de su marido, Dabiz Muñoz, en Instagram. Un usuario determinado ha cargado contra ella para desearle la muerte. Muy sorprendida por ello, Cristina no iba a dejar pasar por alto estos comentarios tan desafortunados y ha querido denunciarlo a través de sus redes sociales.

La Pedroche ha publicado algunos de los insultos que ha recibido a propósito de sus últimas historias: «Ridícula de mierda, patética, anormal», «Cornuda», «Estúpida, absurda», «Inútil, payasa, escombro», «Vestida de anormal» o «Retrasada» han sido solo algunos ejemplos. Sin embargo, las faltas graves de respeto no se quedaron ahí sino que fueron a mayores: «A ver si te atragantas», «Te podías tirar por un puente», «Muérete», «Tírate a la vía del tren» o «Vaya si te envenenaras con la tarta». Amenazas que no pueden ser pasadas por alto.

Esto ha hecho que Cristina Pedroche haga una reflexión pública: «¿Qué tiene que estar pasando en tu vida para llegar a este punto? Yo le deseo lo mejor a este chico, porque está claro que algo en su vida no está bien». No obstante, hace tiempo que tomó la determinación de intentar no hacer caso a los detractores que tanto odio le profesan. Ella sigue a lo suyo, haciendo camino y cada vez teniendo más popularidad.

Al margen de estos episodios tan desagradables, Cristina Pedroche continúa con su día a día. La semana que viene nos adentraremos en una escenario ilusionante para ella puesto que quedará solo un mes para su gran día. Una Nochevieja más, la mujer de Dabiz Muñoz reeditará un año más su condición de musa de Atresmedia para ofrecer las Campanadas de Fin de Año.

Durante los últimos años ha conseguido que la Navidad sea más Navidad gracias al gran enigma que plantea cada año: ¿qué traje lucirá el 31 de diciembre? La expectación es máxima y ella nunca defrauda. A finales de noviembre cuando nos encontramos, el modelo ya está elegido y las primeras pruebas realizadas, pero no será hasta el próximo mes cuando se cierren todos los flecos.

La colaboradora de Zapeando ya lleva unos meses inmersa en los preparativos de su outfit navideño. Por el momento no ha querido desvelar ningún detalle sobre cómo será, pero ha prometido que «va a ser muy fuerte». Desde que comenzó a comerse las uvas con todos los españoles en 2014, Cristina Pedroche ha deleitado a todos con estilismos variopintos, pero con un denominador común: lo irreverente y las transparencias como tendencia fetiche.