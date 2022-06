EXCLUSIVA: Cristiano Ronaldo se gasta 21 millones de euros en su retiro dorado

Una obra faraónica. Un bunker impenetrable. Así se podría calificar la casa que se está construyendo Cristiano Ronaldo en Portugal. Situada en la Quinta da Marinha, en Cascais, a tan solo 20 km de Lisboa, la obra se está revelando interminable para el futbolista y su familia. La crisis sanitaria, la guerra de Ucrania y la inflación han hecho con que los materiales de construcción hayan aumentado su precio a niveles nunca antes vistos, lo que ha provocado que el constructor de la villa le haya hecho entrega de un presupuesto rectificativo hace apenas 2 semanas, según ha podido saber LOOK en exclusiva. Con un presupuesto inicial de 12 millones de euros, Cristiano verá finalmente, y si no hay más alteraciones, como la casa de sus sueños le costará la friolera de 21 millones de euros. Una cantidad de cortar el hipo pero que no ha supuesto ningún quebradero de cabeza para el crack portugués quien se ha mostrado dispuesto a pagar lo que sea necesario para la residencia que será su retiro dorado.

Construida sobre una hectárea de terreno en la lujosa urbanización, la casa de más de 3 mil metros cuadrados contará con todo lujo de detalles. Un garaje para más de 20 coches, 2 piscinas, una interior y otra exterior, gimnasio, campo de tenis y varias habitaciones, todo es poco para Cristiano y su familia, quienes tienen planeado instalarse allí una vez el jugador termine su carrera deportiva. Se espera que “palacete” esté listo para el verano del 2023, aunque es posible que no se cumplan los plazos y tarden un poco más.

Una casa con todo lujo de detalles

Según cuenta una fuente cercana al jugador a este medio, Cristiano no está escatimando a la hora levantar esta nueva residencia. El mejor mármol italiano, grifos de oro macizo, sistema de calefacción inteligente y hasta un mural exclusivo de Louis Vuitton hecho a medida para la casa, son algunos de los detalles más lujosos de la nueva “jaula dorada” de Ronaldo. El futbolista se está encargando personalmente de la supervisión de la obra, viajando periódicamente a Portugal y eligiendo el mismo los materiales a usar. Muy bien asesorado, el exmadridista ha tenido “voz y mando en cada detalle de la casa, por lo que para nada le ha pillado por sorpresa el nuevo presupuesto”, nos cuenta la misma fuente.

La decoración: cosa de Georgina y Paula Brito

La decoración, por su parte, es cosa de dos mujeres. Cristiano ha depositado en la que en efecto es su mujer, Georgina Rodriguez, y en su decoradora de confianza y amiga, la portuguesa Paula Brito, la difícil tarea de decorar este nuevo bunker. Natural de Barcelos, la tierra de los castizos gallos símbolos de Portugal, Paula ha decorado todas las casas por las que ha pasado el portugués. La interiorista no solo está en nómina, sino que además goza de la confianza y de la amistad de todo el clan Aveiro, incluyendo a Gio. Sin ir más lejos, Paula fue una de las protagonistas del reciente documental de la de Jaca en Netflix. En él se vio a ambas mujeres redecorando la casa de La Finca de Madrid. Será esta nueva mansión uno de los leitmotiv de la segunda parte del docureality? Una cosa es cierta: esta obra faraónica daría para varias entregas. Todo sea por la “jubilación dorada” del mejor jugador del mundo.